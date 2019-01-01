زيدان: كنا نتفقد كل شيء وخسارة ريال مدريد دومًا ما تكون مريرة

زيدن الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد يؤكد أن فريقه افتقد كل شيء في مواجهة مايوركا في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد أن فريقه لم يقدم أفضل ما لديه في مواجهة مايوركا في الجولة التاسعة من الليجا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها زيدان عقب اللقاء وأكد خلالها أن الفريق افتقد لكل شيء خلال مباراة مايوركا، لكنه شدد على ضرورة المضي قدمًا والنظر للمستقبل.

وقال زيدان: "بداية المباراة لم تكن جيدة بالنسبة لنا لقد تأخرنا في النتيجة بوقت مبكر وحاولنا أن نظهر رد فعل مناسب لكننا لم نسجل الأهداف، لقد افتقدنا لكل شيء اليوم".

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وأضاف: "علينا أن نمضي قدمًا لكن على الجميع أن يعرف أن كل من يتواجد في الفريق عليه أن يستحق ذلك عن طريق تقديم المستويات المناسبة عندما يتم الاعتماد عليهم، ولا يمكننا أن نتحجج بالإصابات".

وأكمل: "طعم الخسارة مرير كالعادة فنحن لم نلعب المباراة التي أردنا أن نلعبها، ولم يكن علينا أن نشعر بالمفاجأة من أداء مايوركا أو من أداء أي فريق يخوض المباراة على ملعبه، لقد سجلوا مبكرًا بعد ذلك لجأوا للدفاع ونحن لم نجد الحلول".

جدير بالذكر أن ريال مدريد فقد صدارة الليجا مساء اليوم عقب الخسارة بهدف نظيف من مايوركا لصالح برشلونة الذي فاز اليوم على إيبار بثلاثية نظيفة.