باريس سان جيرمان يحدد موعداً نهائياً لبرشلونة بخصوص نيمار

مسلسل نيمار يقترب من النهاية

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوضحت تقارير إعلامية فرنسية أن باريس سان جيرمان وضع موعداً وسعراً نهائياً بخصوص عملية بيع نجمه البرازيلي نيمار.

موقف نيمار بخصوص البقاء أو الرحيل عن نادي العاصمة الفرنسية لا يزال غير واضح المعالم في ظل عدم تحرك برشلونة.

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وأفادت "ليكيب" أن بي إس جي حدد الثاني عشر من أغسطس الجاري موعداً نهائياً من أجل التفاوض لبيع نجمه البرازيلي.

وأشار التقرير أن بي إس جي لم يتنازل عن الحصول على 300 مليون يورو لبيع نيمار، وليس 180 مليوناً كما ذكرت تقارير.

نيمار عاد لتدريبات بي إس جي في الأيام الماضية، وإن لم يشارك في أي من الوديات التي لعبها الفريق حتى الآن.

ويلعب بي إس جي الأسبوع المقبل أمام بطل كأس فرنسا رين ضمن لقاء السوبر.