تقارير - باريس ينافس برشلونة على أوباميانج

هل يرحل قائد أرسنال في يناير؟

تحدثت تقارير في فرنسا عن وجود اهتمام من قبل باريس سان جيرمان بالتعاقد مع بيير إيمريك أوباميانج، لاعب أرسنال، لينافس برشلونة على المهاجم الجابوني.

وارتبط النادي الكتالوني بقائد المدفعجية الحالي بعد الإصابة التي تعرض لها نجمه لويس سواريز وستبعده عن الملاعب لمدة أربعة أشهر قادمة.

وذكر "فوت ميركاتو" أن النادي الباريس يعتبر أوباميانج بديلاً مناسباً في حال رحيل نجمه إدينسون كافاني خلال سوق انتقالات يناير الحالي.

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وتقدم الأوروجوياني بطلب رسمي لناديه للرحيل، وسط اهتمام من أتلتيكو مدريد وتشيلسي، ولكن بي إس جي يرفض التخلي عن خدمات كافاني دون إيجاد بديلًا.

التقرير أوضح أن بي إس جي قد يطلب التعاقد مع أوباميانج بصيغة الإعارة مع أحقية الشراء نهاية الموسم، كما فعل الصيف الماضي عندما ضم ماورو إيكاردي من إنتر.

وقالت تقارير إن أوباميانج ليس مرتاحاً في صفوف أرسنال بسبب تذبذب الأوضاع والنتائج، وأنه يبحث عن عرض مناسب للرحيل.

المهاجم الجابولي الذي تُوج هدافاً للدوري الموسم الماضي سجل حتى الآن 16 هدفاً في البريميرليج.