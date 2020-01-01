باريزي: مارادونا أفضل لاعب واجهته

مارادونا الأفضل من وجهة نظر أسطورة ميلان ومنتخب إيطاليا

قال أسطورة ميلان وأحد أفضل المدافعين في تاريخ كرة القدم على الإطلاق إن دييجو أرماندو مارادونا هو أفضل لاعب واجهه خلال مسيرته.

وكان باريزي قد لعب بقميص ميلان لأكثر من 19 عامًا، بينما تواجد مارادونا مع نابولي في الدوري الإيطالي في أفضل فترات مسيرته.

وفي حوار مع صحيفة ماركا الإسبانية ذكر فرانكو باريزي أنه واجد العديد من الخصوم الأقوياء، ولكن يبقى مارادونا هو الأفضل بينهم على الإطلاق.

المزيد من الفرق

وأضاف: "فخور بما فعلته خلال مسيرتي، لقد ارتديت شارة قيادة ميلان لسنوات عديدة، الأمر الذي جعلني أعرف مسؤولية أن تكون قائدًا"

وتابع: "بالنسبة للخصوم لقد واجهت العديد من الأبطال والنجوم الكبار، ومن الصعب أن أضع اختياري على لاعب واحد، ولكن إذا كان ذلك لازمًا فإنه بالطبع مارادونا"

وأردف: "لاعب تمنيت اللعب معه؟ لا يوجد أحد بعينه، لقد لعبت مع عدد من الأساطير وهذا يكفيني، لقد زاملت أسماء مثل مالديني وبوبان وجورج وايا وباجيو وفان باستن وريكارد ورود جوليت والذي فزت معهم بكل شىء"

وحول الفارق بين أريجو ساكي وفابيو كابيلو قال باريزي: "ساكي يحلم بالكمال دائمًا وهو مهووس به، أما كابيلو فهو خبير في كرة القدم ويهتم بالتفاصيل الصغيرة ورجل جاد للغاية"

أخبار ميلان اليوم | خسارة الصفقة الدفاعية وتراجع في القيمة السوقية

يذكر أن ميلان قد حقق العديد من الألقاب المحلية والأوروبية في حقبتي ساكي وكابيلو، أزهى عصور النادي تاريخيًا والتي جاءت بعد استثمار برلسكوني.