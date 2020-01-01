باركلي: التسجيل في ليفربول كان حلمًا

أبرز تصريحات روس باركلي عقب هزيمة ليفربول أمام تشيلسي

قال روس باركلي متوسط ميدان نادي تشيلسي والمنتخب الإنجليزي إن النجاح في تسجيل هدف في مرمى ليفربول كان أشبه بالحلم بالنسبة له.

وواصل ليفربول سقوطه في الآونة الأخيرة، وهذه المرة بالهزيمة على يد تشيلسي بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على ملعب ستامفورد بريدج في الدور الخامس من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

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ونجح باركلي في تسجيل هدف تشيلسي الثاني عبر تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء سكنت الزاوية اليمنى للحارس أدريان.

وعقب اللقاء قال باركلي إن الانتصار الذي حققه تشيلسي كان هامًا للغاية في طريق الفريق نحو تحقيق لقب كأس الاتحاد الإنجليزي هذا الموسم.

وأضاف: "لقد كانت مباراة رائعة ظهرنا فيها بشكل جيد، كنا بحاجة إلى أداء مميز ونتيجة إيجابية على أرضنا بعد مباراتين مخيبتين للآمال خضناهما هنا"

وتابع: "بصفتي مشجع لإيفرتون التسجيل في مرمى ليفربول يظل حلمًا متجددًا بالنسبة لي، لذلك سعادتي بالفوز اليوم مضاعفة لأنني نجحت في تسجيل الهدف في مرماهم"

وأردف: "بيلي جليمور كان رجلًا للمباراة، لقد كان رائعا. لكن ذلك لم يكن مفاجأة بالنسبة لي. فقدرأيته في التدريبات وكان كذلك في تدريبات الموسم الماضي"

ليفربول يستمر في السقوط ويُهزَم من تشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي

يذكر أن تشيلسي قد خرج بشباك نظيفة في المباراة الأولى منذ 9 مباريات، الأمر الذي يتحدث عن المشكلة الدفاعية التي يعاني منها الفريق مؤخرًا.