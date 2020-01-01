بارتوميو يرد على بيان ميسي بشأن تخفيض الرواتب

بماذا رد رئيس نادي برشلونة على بيان ميسي الحاد بشأن تخفيض الرواتب

قال جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة إنه أراد أن يأتي تخفيض رواتب لاعبي برشلونة بالاتفاق بين جميع الأطراف لا بفرضه.

وكان ليونيل ميسي قد أعلن عبر حسابه الخاص على إنستجرام استعداد لاعبي برشلونة للتنازل عن 70% من رواتبهم من أجل موظفي النادي.

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وأثار ذلك الكثير من الجدل، حيث لمح ميسي إلى أن بعض الصحف تحاول أن تظهر لاعبي برشلونة تحت الميكرسكوب دائمًا من خلال تسليط الضوء على بعض ما يقومون به.

وجاء الرد من قبل بارتوميو الذي يلمح ميسي إلى أن مجلس إدارته يستهدف تشويه صورة اللاعبين أمام الجماهير باستخدام الصحف المقربة منه.

وقال بارتوميو إنه أراد أن يأتي القرار بالاتفاق بينه وبين اللاعبين، على الرغم من أنه يستطيع أن يفرض ذلك بموجب القانون، ولكنه فضل التوصل لاتفاق.

وأضاف بارتوميو في مقابلة مع المدوندو ديبورتيفو: "لقد حدث ما أردته بأن يتم التوصل إلى ذلك دون فرض، كان هناك استعداد من الجميع للتنازل منذ اليوم الأول"

وتابع: "في العشرين من مارس كانت المرة الأولى التي نجتمع فيها بخصوص ذلك الأمر، وكان ذلك من خلال مكالمة فيديو مع القادة الأربعة ميسي وبوسكيتس وبيكيه وسيرجي روبيرتو"

وأردف: "لقد قالوا نعم منذ اللحظة الأولى، مرت 10 أيام حتى توصلنا إلى الاتفاق النهائي، ويجب أن نذكر أن التخفيض ذلك ليس لأنهم لا يعملون، لأنهم يتدربون ويقومون بالإعداد البدني على الرغم من إيقاف النشاط"

وأكمل: "تخفيض الرواتب سيتضمن أيضًا لاعبي كرة السلة وبعض لاعبي الرياضات الأخرى، أود أن أشكر جميع الفنيين والعاملين على الجهد الذي يبذلونه"

وحول نسبة التخفيض من الراتب السنوي أكد بارتوميو أنها ستصل إلى 8.5% في حال طالت فترة التوقف إلى 45 يومًا، وإذا وصلت لشهرين سيصل معدل التخفيض إلى 11.5%.

وفيما يخص الأثر السلبي لفيروس كورونا قال: "ليس لدينا مبيعات تذاكر ولا حقوق بث تلفزيوني، ولا زيارات يومية للمتاجر والمتاحف الخاصة بالنادي"

تنازلات ضخمة من ميسي ولاعبي برشلونة بسبب كورونا

يذكر أن ليونيل ميسي قد اصطدم من قبل بإدارة برشلونة عقب إقالة المدير الفني إرنستو فالفيردي وتصريحات المدير الرياضي إيريك أبيدال.