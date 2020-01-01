تنازلات ضخمة من ميسي ولاعبي برشلونة بسبب كورونا.

ليونيل ميسي قائد برشلونة يعلن عن حقيقة تخفيض رواتب نجوم النادي الكتالوني بنسبة 70% بسبب أزمة كورونا الأخيرة.

كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد نادي برشلونة عن حقيقة الأنباء التي انتشرت مؤخرًا حول تخفيض رواتب نجوم النادي الكتالوني بنسبة 70% بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره اللاعب ونشره عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي الشهير "إنستجرام" قبل قليل.

وكتب ميسي في البيان: "الكثير تمت كتابته في الساعات الأخيرة بشأن رواتب نجوم الفريق في تلك الحالة الصعبة التي يمر بها الجميع".

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وأضاف: "لطالما وقف نجوم هذا النادي خلفه ليحققوا له كل شيء، لقد وافقنا على خصم 70% من رواتبنا بسبب حتى نتأكد من حصول بقية العاملين على 100% منها".

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وأردف: "هناك من حاول وضع العين علينا للمزيد من الضغط لكن لتوضيح الأمور، تأخر ذلك القرار كان لنجد صيغة يستطيع النادي من خلالها الاستفادة بشكل كامل في تلك الأوقات".

وأنهى بيانه: "نريد أن نشكر الجميع على المجهود الذي يتم تقديمه في تلك الأوقات الصعبة وكل من ينتظر في منزله دون ملل، قريبًا الجميع سيخرج من تلك الأزمة، فلتحيا برشلونة ولتحيا كتالونيا".

جدير بالذكر أن الدوري الإسباني معلق في الوقت الحالي لأجل غير مسمى، ويتصدره برشلونة بفارق نقطة وحيدة عن ريال مدريد.