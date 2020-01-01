بارتوميو يجتمع بسيتيين ويحدد موقفه من الانتخابات المبكرة

جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة يجتمع مع المدير الفني للفريق كيكي سيتيين لمناقشة مستقبله، ويحدد موقفه من فكرة الانتخابات المبكرة.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن اجتماع جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة بالمدير الفني للفريق كيكي سيتيين.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" والتي أكدت أن رئيس النادي الكتالوني يجتمع مع سيتيين اليوم لمناقشة مستقبل الأخير.

وكان برشلونة قد خسر لقب الدوري الذي احتفظ به لعامين متتاليين مساء الأمس عقب الخسارة أمام أوساسونا بهدفين لهدف على كامب نو، وبعد فوز ريال مدريد على فياريال بثلاثة أهداف لهدف.

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وأوضحت الصحيفة أن رئيس النادي يريد أن يجس نبض سيتيين فيما يتعلق ببقائه مع الفريق خلال الأسابيع المقبلة من أجل قيادته في دوري أبطال أوروبا.

وكان سيتيين نفسه قد أكد في تصريحات صحفية عقب المباراة أن مستقبله غير مضمون، لكنه أعرب عن أمله في قيادة الفريق للفوز بدوري أبطال أوروبا.

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وأوضحت الصحيفة أيضًا أن بارتوميو يرفض بشكل قاطع فكرة تقديم الانتخابات الخاصة بالنادي لهذا الصيف، ويصر على أن تقام في موعدها بالصيف المقبل.

جدير بالذكر أن برشلونة سيواجه نظيره نابولي في الأسبوع الأول من أغسطس المقبل، في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، بعدما تعادل في نابولي بهدف لمثله في فبراير الماضي.