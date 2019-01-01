بارتوميو: نخطط لمستقبل برشلونة بعد ميسي

كيف يبدو شكل برشلونة حال اعتزل ليونيل ميسي؟

أكد جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، أنّ الإدارة وضعت خطة لبناء الفريق الكتالوني بعد اعتزال ليونيل ميسي، الهداف التاريخي للبلوجرانا.

ميسي لديه عقد ينتهي في 2021 ويصل في يونيو المقبل إلى عامه الـ 32.

وقال رئيس البلوجرانا في تصريحات لإذاعة "بي بي سي" البريطانية: "أعلم أنّ ميسي سيأتي قريبًا ويعلن اعتزاله، ولذلك نضع خطة للتعامل مع الأمر في المستقبل".

وتابع: "نرغب في التعاقد مع المواهب الشابة، لأننا نريد استمرار سلسلة النجاحات لأعوام مقبلة. هذه مسؤوليتنا أن نمتلك جيلًا رائعًا ونبني مرحلة مميزة جديدة".

أنت رئيس النادي 🕴️

عليك بيع 3 من هؤلاء النجوم لتوفير ميزانية بقية الفريق.. من ستختار؟ 🤔 pic.twitter.com/ROqeRrJJX1 — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 9, 2019

برشلونة تعاقد مع عثمان ديمبيلي وآرتور وفرينكي دي يونج وغيرهم من المواهب صغيرة السن بجانب تصعيد كارليوس آلينا من اللاماسيا وهناك أيضًا ريكي بويج.

واختتم: "سوف أرحل من برشلونة بعد عامين وأود وقتها أن أترك المنصب ومعه إرث عظيم يساعد الإدارة الجديدة على استمرار سلسلة النجاح".

وكان بارتوميو سبق وتحدث عن إمكانية تجديد عقد ميسي حال طلب الأرجنتيني ذلك.