بارتوميو يختار خليفته ويعلق على إمكانية ضم إيسكو

من هو رئيس برشلونة المقبل بترشيحات بارتوميو؟ وهل يتعاقد البلوجرانا مع لاعب ريال مدريد؟

تحدث جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، عن مرشحه لقيادة النادي الكتالوني عقب رحيله وإمكانية التعاقد مع إيسكو من ريال مدريد.

برشلونة يستضيف ريال مدريد مساء اليوم، الأربعاء، في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وقال بارتوميو في تصريحات لإذاعة "كوبي" الإسبانية: "لست معارضًأ لريال مدريد ولكني مشجع قوي لبرشلونة مثل والدي وجدي وأشاهد مباراة الميرنجي وكذلك عدد من اللقاءات في الليجا والدوري الإنجليزي".

وتابع: "لا أعلم شيئًا عن مشاركة ليونيل ميسي في الكلاسيكو ضد ريال مدريد، فهذا الأمر ليس من اختصاصي بل يرجع للمدرب، وإيرنستو فالفيردي لديه مطلق الحرية في تحديد التشكيل. أثق من أنه لو شارك البرغوث فهذا يعني أنّه في أتم حالة".

رئيس نادي برشلونة أشار إلى أنّ خوض مباراة الكلاسيكو في الكأس أمر جيد للغاية لأنّها مباراة منتظرة من الجميع حول العالم ولها بريق خاص.

وحول إمكانية التعاقد مع إيسكو من ريال مدريد، واصل: "لو طلب المدرب ضم اللاعب وهناك رغبة من جانب الأخير في الرحيل عن الميرنجي فربما نتحدث معهم، ولكن هذا الأمر لم يحدث مطلقًا خلال فترة تواجدي مع الفريق".

ميسي حزين لرحيل خصمه الألدّ بكل تأكيد ☹️



(🖌️🎨: @omomani) pic.twitter.com/4GO7NNwjt9 — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 5, 2019

وأردف: "عثمان ديمبلي لاعب موهب للغاية وجاء هنا لأجل تحقيق النجاح والتميز وأتحدث معه كثيرًا ولديه عقلية الفوز. كتالونيا تحبه كثيرًا".

وأضاف: ""نهاية فترتي الرئاسية ستكون في 2021 ولن أستطيع الاستمرار بعد ذلك في برشلونة. لو ترشح جيرارد بيكيه وبيب جوارديولا للرئاسية وربما يتواجدان سويًا سوف أصوت لهما".

بارتوميو اندهش من انتقادات سانتياجو سولاري، مدرب ريال مدريد، فيما يتعلق بجدول المباريات معلقًا: "هذا الأمر يحدث في كل موسم، وحينما لعبنا الكلاسيكو الماضي واجهنا إشبيلية قبلها بجانب مباراة في دوري الأبطال".

ولم يسجل ليونيل ميسي أي هدف على ريال مدريد في 5 مباريات لعبها في بطولة كأس ملك إسبانيا.