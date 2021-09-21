بارتوميو حرم صلاح من الانتقال إلى برشلونة!

بارتوميو أضاع فرصة مثالية على برشلونة للتعاقد مع محمد صلاح.

يعيش نادي برشلونة الإسباني حالة من الدراما على المستوى الرياضي في الأسابيع الأخيرة، بداية من انتهاء حقبة الأرجنتيني ليونيل ميسي مع الفريق، مرورًا بنتائج "البلوجرانا" المخيبة خلال الموسم.

ويبدو أن أحد الأسماء التي لا تزال أصابع الاتهام تتوجه إليها هو جوسيب ماريا بارتوميو، الرئيس السابق لنادي برشلونة والذي رحل في أكتوبر 2020، بعد سلسلة من الفضائح.

ماذا قدم برشلونة حتى الآن في الموسم الحالي؟

حال برشلونة لا يسر منافسيه قبل محبيه، الفريق لا يطمح إلى الألقاب في الموسم الحالي، وكل شيء بسبب الحالة المتردية للفريق والحالة الاقتصادية البائسة.

برشلونة يحتل المركز السابع في ترتيب الدوري الإسباني برصيد ثمان نقاط من أربع مباريات، كما خسر مباراته الأولى في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا بطريقة مذلة أمام بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 3-0.

بارتوميو كان أحد المذنبين الرئيسيين في الموقف الحرج الذي يعيشه برشلونة حاليًا، بسبب قراراته الرياضية، التي جعلت الفريق يعيش في الهاوية حاليًا.

صحيفة "elnacional" الإسبانية كشفت أن بارتوميو رفض الحصول على خدمات المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، مقابل 40 مليون يورو فقط، إلى جانب صفقتين مثيرتين للاهتمام.

ما هي العمليات التي رفض بارتوميو إتمامها لصالح برشلونة؟

إدارة بارتوميو أضاعت على برشلونة فرصة التعاقد مع البرازيلي فينيسيوس جونيور، الذي يقدم في الموسم الحالي أداءً استثنائيًا مع الغريم ريال مدريد.

بالإضافة إلى ذلك، رفض بارتوميو التعاقد مع كيليان مبابي حين كان لاعبًا في صفوف موناكو، وانتهى به المطاف في باريس سان جيرمان الفرنسي.

كيف رفض بارتوميو التوقيع مع صلاح؟

في صيف 2017، الذي قرر فيه بارتوميو دفع أكثر من 120 مليون يورو من أجل التوقيع مع عثمان ديمبيلي من بوروسيا دورتموند الألماني، كان لديه خيار للتوقيع مع المصري محمد صلاح حين كان لاعبًا في صفوف روما الإيطالي.

حينها أراد مونشي المدير الرياضي السابق في روما التخلص من صلاح، وعرض المصري الدولي على برشلونة مقابل 40 مليون يورو.

بارتوميو رفض العرض مفضلًا التعاقد مع ديمبيلي، ليتوجه مونشي إلى ليفربول الذي استغل الفرصة وتعاقد مع صلاح، ليصبح واحدًا من بين أبرز اللاعبين في تاريخ "الريدز" بفضل أهدافه وتألقه الدائم.

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