بارتوميو يكشف عن أمنياته الثلاث للعام الجديد مع برشلونة

ماذا يحقق برشلونة في العام الجديد

كشف رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو عن أمنياته للعام الجديد رفقة النادي الكتالوني، وعلى رأسها تحقيق النجاحات الأوروبية لمختلف الألعاب.

وخرج البلوجرانا من نصف نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي على يد البطل ليفربول، لتواصل الكؤوس الأوروبية عنادها مع النادي الكتالوني.

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ونشرت صحيفة "آس" على لسان الرئيس أمنياته الثلاث: "أتمنى الفوز أوروبياً لكل الفرق الكتالونية بجميع الرياضات، أن يحقق الجميع دوري الأبطال سيكون إنجازاً عظيماً".

وأوضح: "العام الماضي كان الخيار ممكنناً ولكن لم ننجح، ثاني الأمنيات هي وضع حجر الأساس لتطوير كامب نو والبالاو الجديد".

وختم: "ثالث الأمنيات هي ثبات سياسي واجتماعي وحوار مفتوح يساعد في نمو كاتالونيا".

وتنتهي ولاية بارتوميو في 2021، وعين مؤخراً إميلي روسود نائباً له، والذي تشير التقارير لخوضه الانتخابات المقبلة على مقعد الرئاسة.

ويلعب البلوجرانا مساء السبت أمام إسبانيول ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإسباني.