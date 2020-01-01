برشلونة والعام الجديد | 3 هزائم فقط في 16 موسمًا

برشلونة يفتتح العام في الليجا بصورة جيدة

يحل برشلونة ضيفاً على إسبانيول غداً السبت في أولى مبارياته بالعام الجديد 2020، وهو الموعد الذي لا يحمل دائماً أطيب الذكريات للبلوجرانا في الليجا.

في آخر 16 موسماً ومنذ يناير 2004، فاز برشلونة بـ8 مباريات فقط في مطلع العام، مقابل 5 تعادلات و3 هزائم، وإليكم نتائج تلك المباريات.

4 يناير 2004| ريسينج سانتاندير 3-0 برشلونة: ثلاثية ديلجادو مورينو وماريو ريجيرو وفرانشيسكو جيريرو أسقطت البلوجرانا في هذا الموسم الذي أنهاه في المركز الثاني بفارق 5 نقاط عن البطل فالنسيا.

9 يناير 2005| فياريال 3-0 برشلونة: هدفين بتوقيع دييجو فورلان والآخر سجله جونزالو رودريجيز، ولكن نهاية الموسم كانت أفضل، حيث حقق لقب الليجا بفارق 7 نقاط عن أقرب ملاحقيه ريال مدريد.

7 يناير 2006| إسبانيول 1-2 برشلونة: فوز في بداية العام بهدفي ديكو وصامويل إيتو مقابل هدف وحيد لراؤول تامودو، وفي النهاية حقق الكتلان لقب الليجا الثاني على التوالي بفارق 12 نقطة عن الملكي.

7 يناير 2007| خيتافي 1-1 برشلونة: بتقدم دانييل جويزا وتعادل تشافي هيرنانديز، عادت النتائج السلبية في مطلع العام، ولقي برشلونة خسارة مؤلمة للقب الليجا أمام ريال مدريد بفارق المواجهات المباشرة، بعد تساويهما في النقاط (76 نقطة) بنهاية الموسم.

5 يناير 2008| ريال مايوركا 0-2 برشلونة: كان موسماً مؤسفاً بأي حال، ولكن البارسا حقق الفوز هنا بهدفي رافاييل ماركيز وصامويل إيتو، وفي النهاية أنهى المسابقة في المركز الثالث بـ67 نقطة، بفارق 3 نقاط عن أتلتيكو مدريد الرابع، و19 نقاط عن الثاني فياريال، وأخيراً 18 نقطة كاملة عن ريال مدريد البطل.. في نهاية مؤسفة لحقبة فرانك ريكارد.

3 يناير 2009| برشلونة 3-1 ريال مايوركا: تقدم أدوريز زوبيلديا لم يكن كافياً بعد ثلاثية تييري هنري وأندريس إنييستا ويايا توريه، في أول مواسم بيب جوارديولا والذي انتهى بعودة الكتلان إلى منصات تتويج الليجا بـ87 نقطة، بفارق 9 نقاط عن ريال مدريد.

2 يناير 2010| برشلونة 1-1 فياريال: من جديد عادت النتائج السلبية في هذا اليوم الافتتاحي، حيث سجل بيدرو رودريجيز لبرشلونة ثم تعادل ديفيد توريخون، في ثاني مواسم بيب جوارديولا الذي انتهى برقم قياسي من النقاط آنذاك (99 نقطة)، حيث أنهى المسابقة متقدماً على ريال مدريد بـ3 نقاط، والذي كان بدوره قد سجل رقمه القياسي الشخصي في ذلك الوقت (96).

2 يناير 2011| برشلونة 2-1 ليفانتي: هدفين لبيدرو مقابل هدف لكريستيان ستواني، عاد بهما برشلونة فائزاً في بداية العام، ثم متوجاً بلقب الليجا في نهاية الموسم بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد.

8 يناير 2012| إسبانيول 1-1 برشلونة: تقدم سيسك فابريجاس المبكر لم يشفع بعد تعادل ألفارو فازكيز في الوقت القاتل. في نهاية الموسم سجل جوزيه مورينيو الرقم القياسي لعدد النقاط بالليجا (100 نقطة) مع ريال مدريد، بفارق 9 نقاط عن البلوجرانا

6 يناير 2013| برشلونة 4-0 إسبانيول: هدف لتشافي وهدفين لبيدرو ثم ركلة جزاء من ليونيل ميسي، انتصار عريض في موسم خارق على الصعيد المحلي، عادل به تيتو فيلانوفا رقم ريال مدريد بـ100 نقطة، وأنهى المسابقة بفارق 15 نقطة عن غريمه الأزلي

5 يناير 2014| برشلونة 4-0 إلتشي: مرة أخرى وبنتيجة ساحقة، بهاتريك أليكسيس سانشيز وهدف آخر من بيدرو، يحقق البارسا الفوز في بداية العام، ولكنه في النهاية خسر الدوري لصالح أتلتيكو مدريد بفارق 3 نقاط في موسم تاتا مارتينو الأول والأخير.

4 يناير 2015| ريال سوسييداد 1-0 برشلونة: ترسيخاً لعقدة الأنويتا حين كان ديفيد مويس طريد مانشستر يونايتد يدرب سوسييداد، كاد هدف جوردي ألبا العكسي في الدقيقة الثانية أن يقضي على حقبة لويس إنريكي قبل أن تبدأ، ولكن هذا الموسم انتهى بتحقيق الثلاثية، بعد أن صارت تلك الخسارة تحديداً نقطة تحول كبرى في موسم الكتلان.

2 يناير 2016| إسبانيول 0-0 برشلونة: مرة أخرى يأتي الديربي الكتالوني هنا ويكون مناسبة مزعجة، ولكن في النهاية فاز برشلونة باللقب بفارق نقطة وحيدة عن ريال مدريد، بعد أن تفنن في إضاعة الفارق بين الفريقين على مر شهر ابريل.

8 يناير 2017| فياريال 1-1 برشلونة: تقدم نيكولا سانسوني لصاحب الأرض، وتعادل ليونيل ميسي من ركلة حرة في الدقيقة 90، في آخر مواسم إنريكي الذي فقد اللقب لصالح الميرينجي بفارق 3 نقاط.

7 يناير 2018| برشلونة 3-0 ليفانتي: حتى الآن لم يخسر إرنستو فالفيردي المدرب الحالي أو يتعادل في بداية العام، حيث كانت ثلاثية ميسي ولويس سواريز وباولينيو كافية لضمان هذا الانتصار، في موسم حقق به لقب الليجا بفارق 14 نقطة عن الوصيف أتلتيكو مدريد.

6 يناير 2019 | برشلونة 2 - 1 خيتافي : استطاع برشلونة الفوز في أول مباراة له من العام الماضي على خصم صعب وهو خيتافي وذلك بثنائية ميسي وسواريز.