باراتيتشي يوضح حقيقة مفاوضات يوفنتوس مع جوارديولا

موقف صعب للمدرب الحالي أندريا بيرلو

ناقش المدير الرياضي ليوفنتوس فابيو باراتيتشي الوضع التدريبي لناديه وحقيقة وجود مفاوضات مع بيب جوارديولا أو أنطونيو كونتي لتولي المنصب.

شائعات ربطت بيب وكونتي بالمنصب قبل تعيين ماوريتسيو ساري الموسم الماضي، وبدأ الحديث من جديد حول المنصب في ظل الأداء غير المقنع مع أندريا بيرلو هذا العام.

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وقال باراتيتشي مع "سكاي" قبل لقاء إنتر: "عودة كونتي؟ لا صحة لذلك، هدفنا الأول كان ساري وأتينا به".

وأضاف: "نفس الأمر سأقوله بخصوص تلك الأسطورة عن تعاقدنا مع بيب جوارديولا، الأمر الذي يمكننا الضحك عليه الآن".

وواصل: "هدفنا الأول كان ساري وأتينا به وفزنا معه بلقب الدوري".

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وتتحدث التقارير عن إمكانية إقالة بيرلو من منصبه بحلول نهاية الموسم الجاري إذا فشل في بلوغ دوري أبطال أوروبا، إذ يحتل حالياً المركز الخامس بالدوري.

ويلعب يوفنتوس مع إنتر بالدوري السبت، ثم يخوض أيضاً هذا الأسبوع نهائي كأس إيطاليا أمام أتالانتا.