باراتيتشي يوضح حقيقة مفاوضات الصفقة التبادلية مع برشلونة

فابيو باراتيتشي المدير الرياضي لنادي يوفنتوس يكشف عن حقيقة مفاوضاتهم مع برشلونة بشأن ضم راكيتيتش.

كشف المدير الرياضي لنادي يوفنتوس فابيو باراتيتشي حقيقة الأنباء المنتشرة مؤخرًا حول اقتراب الفريق من ضم إيفان راكيتيتش من صفوف برشلونة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها باراتيتشي وتطرق خلالها للحديث عن الدوري الإيطالي وقدرة الفريق على تحقيق الفوز به هذا العام.

وقال فابيو باراتيتشي: "خلال آخر ثمانية سنوات كنا نتعامل مع كل مباراة بظروفها الخاصة، علينا أن نستمر في استخدام تلك الطريقة بغض النظر عن إنتر ونتائجه".

بعد إصابة ديميرال.. هل يحتاج يوفنتوس إلى دخول الميركاتو؟

وأضاف: "نحن في محادثات مع برشلونة بالفعل بشأن لاعبين شباب هما ماتيوس بيريرا ولاعب آخر نرى أنهما سيلعبان معنا بشكل أفضل".

وأكمل: "الحديث عن صفقة راكيتيش وبيرنانديسكي ظهر في الصيف الماضي ضمن نقاش عام للغاية، لكن لم يكن هناك إهتمام أبدًا من كلا الفريقين لإتمام تلك الصفقة".

وكان فريق إنتر قد تعادل أمام نظيره ليتشي بهدف لمثله ليفتح المجال أمام نظيره يوفنتوس للإنفراد بصدارة ترتيب الدوري الإيطالي.

جدير بالذكر أن يوفنتوس كان يحتل الصدارة بالفعل قبل مباراة بارما التي تقام في الجولة الـ 20 من الدوري الإيطالي على ملعب السيدة العجوز.