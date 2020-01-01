بادربورن ضد بوروسيا دورتموند: مباشر لحظة بلحظة
اضغط هنا للدخول إلى مركز المباراة
بادربورن 0 × 0 بوروسيا دورتموند
تغطية مباشرة لحظة بلحظة
*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين
25' دورتموند يحكم السيطرة ويبدأ عناصره في تبادل التمريرات.
24' اللعب منحصر في وسط الميدان، ولا خطورة على المرميين.
22' هولتمان يحاول التقدم بالكرة في اليسار، لكن حكيمي يقف له بالمرصاد.
20' براندت يرسل عرضية من اليسار يبعدها الدفاع.
18' دراجر ينطلق بالكرة في اليمين ثم يحاول إرسال عرضية، لكن الكرة تخرج منه بعد حصار دفاع بوروسيا دورتموند.
17' خطيييييييرة لدورتموند بكرة أمامية عالية تضع هازارد في مواجهة زينجيرلي فيرسل تسديدة قوية يبعدها الحارس من على يساره.
15' حتى الآن دورتموند غير قادر تمامًا على الاحتفاظ بالكرة، وبادربورن فائز في معركة الوسط.
14' هولتمان يمرر كرة في اليسار لكولينز الذي يرسل عرضية تصطدم بحكيمي وتخرج الكرة للتماس.
13' أدجي يعاود زيارته لمرمى بوركي بتسديدة من أمام يمين منطقة الجزاء، لكن عالية جدًا.
12' حتى الآن يظهر على أداء لاعبي بوروسيا دورتموند افتقداهم لهالاند.
11' تدرج رائع بالكرة بين عناصر بادربورن حتى تصل إلى أنتوي أدجي الذي يرسل تسديدة أرضية من يمين منطقة الجزاء، لكن بعيدة إلى ضربة مرمى.
10' حكيمي يتقدم بالكرة في اليمين ثم يمررها لسانشو الذي يضغط عليه الدفاع ويفتكها.
8' سيكون من الخطير على بادربورن استحواذه على الكرة وترك المساحات في الخلف، فدورتموند من أسرع الفرق في العالم من حيث الارتداد، وقوته الحقيقية تكمن في المرتدات.
8' تمريرات بين لاعبي بادربورن، وتراجع لدورتموند.
7' قد يعاني دورتموند في مباراة اليوم لغياب هالاند لقدرته على تسجيل الأهداف وخلخلة الدفاع.
6' تشان يمرر كرة إلى حكيمي في اليمين، لكنها أقوى من اللازم وتخرج للتماس.
5' هوميلز يتقدم في اليسار فيمرر تشان له الكرة ليحاول إرسال عرضية، لكن الدفاع يفتك الكرة ويشتتها.
3' تشان ينطلق بالكرة في اليمين ثم يرسل عرضية يعترضها محمد دراجر ويبعد الكرة لركنية من على يسار الحارس.
2' بادربورن على اليمين بالأسود والأزرق ودورتموند على اليسار بالأصفر
1' Anpfiff in der Benteler-Arena. Gehen wir es an! 👏#SCPBVB 0:0 pic.twitter.com/A0hUSk1xkv— Borussia Dortmund (@BVB) May 31, 2020
1' يطلق الحكم صافرة بداية المباراة.
تشكيل بوروسيا دورتموند:
يبدأ المدرب لوسين فافر بطريقة (3-4-3)، وبتشكيلة تضم:
التشكيل | 3-4-3
رومان بوركي
مانويل أكانجي - ماتس هوميلز - لوكاس بيشتشيك
رفائيل جيريرو - إيمري تشان - توماس ديلاني - أشرف حكيمي
سيباستيان براندت - ثورجان هازارد - جادون سانشو
Diese Borussen-Elf startet in einer Stunde gegen den @SCPaderborn07 ! 👏📒 #SCPBVB pic.twitter.com/Ipc4udIGH8— Borussia Dortmund (@BVB) May 31, 2020
البدلاء: مارفين هينتز - ليوناردو باليردي - ماتيو موري - مارسيل شميلزر - ماريو جوتزه - أكسيل فيتسيل - جيوفاني رينا - كريس فوريش - توبياس راشل.
تشكيل بادربورن:
يبدأ المدرب ستيفين باومجارت بطريقة (3-5-2)، وبتشكيلة تضم:
التشكيل | 3-5-2
ليوبولد زينجيرلي
سيباستيان شونلو - أوفي هونيماير - كريستيان شتروديك
جاميلو كولينز - جيريت هولتمان - سيباستيان فاسيلياديس - كريستوفر أنتوي أدجي - محمد دراجر
ستريلي مامبا - دينيس سربيني
Die Aufstellung für #SCPBVB ist da! #SCP07 pic.twitter.com/HxDbRFy7nR— SC Paderborn 07 (@SCPaderborn07) May 31, 2020
البدلاء: يانيك هوث - لورين ينس - مارلون ريتر - كاي بروجر - عبد الحميد صابيري - أنتوني إيفانس - سفين مايكل - بن زولينسكي - دينيس ياسترزيمبسكي.
جدول ترتيب هدافي الدوري الألماني من هنا
اضغط هنا لمطالة ترتيب الدوري الألماني
سيكون هذا اللقاء سهلاً على دورتموند وفرصة للعودة سريعًا بعد الخسارة في كلاسيكو ألمانيا الأسبوع الماضي، حيث يحتل أصحاب الأرض المركز الأخير في ترتيب الدوري الألماني برصيد 19 نقطة، وهو قريب من الهبوط حيث أن الفارق بينه وبين فورتونا دوسلدورف صاحب المركز 16 هو 8 نقاط، لكن يجب على الأصفر والأسود الحذر من أي مفاجأة.
يحتل بوروسيا دورتموند المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 57 نقطة جمعهم من 28 مباراة، فاز في 17 وتعادل في 6 وخسر 5، وبعد خسارته من بايرن ميونخ الأسبوع الماضي أصبح الفارق بينهما 7 نقاط، وهو ما يقرب البايرن من لقب الدوري هذا العام، ويضع البروسي في مهمة الحفاظ على المركز الثاني.
أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة بوروسيا دورتموند ضد فولفسبورج في الجولة 27 من الدوري الألماني 2019-2020، والمقامة على ملعب فولكس فاجن.