بادربورن ضد بوروسيا دورتموند: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث مباراة بوروسيا دورتموند ضد بادربورن فى الجولة 29 من الدوري الألماني 2019-20، والتي تقام في بينتلر أرينا

بادربورن 0 × 0 بوروسيا دورتموند

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25' دورتموند يحكم السيطرة ويبدأ عناصره في تبادل التمريرات.

24' اللعب منحصر في وسط الميدان، ولا خطورة على المرميين.

22' هولتمان يحاول التقدم بالكرة في اليسار، لكن حكيمي يقف له بالمرصاد.

20' براندت يرسل عرضية من اليسار يبعدها الدفاع.

18' دراجر ينطلق بالكرة في اليمين ثم يحاول إرسال عرضية، لكن الكرة تخرج منه بعد حصار دفاع بوروسيا دورتموند.

17' خطيييييييرة لدورتموند بكرة أمامية عالية تضع هازارد في مواجهة زينجيرلي فيرسل تسديدة قوية يبعدها الحارس من على يساره.

15' حتى الآن دورتموند غير قادر تمامًا على الاحتفاظ بالكرة، وبادربورن فائز في معركة الوسط.

14' هولتمان يمرر كرة في اليسار لكولينز الذي يرسل عرضية تصطدم بحكيمي وتخرج الكرة للتماس.

13' أدجي يعاود زيارته لمرمى بوركي بتسديدة من أمام يمين منطقة الجزاء، لكن عالية جدًا.

12' حتى الآن يظهر على أداء لاعبي بوروسيا دورتموند افتقداهم لهالاند.

11' تدرج رائع بالكرة بين عناصر بادربورن حتى تصل إلى أنتوي أدجي الذي يرسل تسديدة أرضية من يمين منطقة الجزاء، لكن بعيدة إلى ضربة مرمى.

10' حكيمي يتقدم بالكرة في اليمين ثم يمررها لسانشو الذي يضغط عليه الدفاع ويفتكها.

8' سيكون من الخطير على بادربورن استحواذه على الكرة وترك المساحات في الخلف، فدورتموند من أسرع الفرق في العالم من حيث الارتداد، وقوته الحقيقية تكمن في المرتدات.

8' تمريرات بين لاعبي بادربورن، وتراجع لدورتموند.

7' قد يعاني دورتموند في مباراة اليوم لغياب هالاند لقدرته على تسجيل الأهداف وخلخلة الدفاع.

6' تشان يمرر كرة إلى حكيمي في اليمين، لكنها أقوى من اللازم وتخرج للتماس.

5' هوميلز يتقدم في اليسار فيمرر تشان له الكرة ليحاول إرسال عرضية، لكن الدفاع يفتك الكرة ويشتتها.

3' تشان ينطلق بالكرة في اليمين ثم يرسل عرضية يعترضها محمد دراجر ويبعد الكرة لركنية من على يسار الحارس.

2' بادربورن على اليمين بالأسود والأزرق ودورتموند على اليسار بالأصفر

1' يطلق الحكم صافرة بداية المباراة.

تشكيل بوروسيا دورتموند:

يبدأ المدرب لوسين فافر بطريقة (3-4-3)، وبتشكيلة تضم: