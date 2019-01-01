باتشواي ينهي الجدل حول مستقبله مع تشيلسي

ويكشف عن الفارق بين شخصيته الآن وبين شخصيته عند وصوله إلى غرب لندن

على الرغم من معاناة المهاجم البلجيكي ميشي باتشواي من أجل تثبيت أقدامه في تشكيلة تشيلسي الأساسية، إلا أنه أصر على البقاء مع النادي لأطول فترة ممكنة.

وجاء صاحب الـ26 عامًا إلى "ستامفورد بريدج" في صيف 2016 مقابل رسوم بلغت حوالي 33 مليون يورو، لكنه اضطر للخروج من النادي على سبيل الإعارة ثلاث مرات.

مع ذلك، تحسنت أوضاعه نوعًا ما منذ وصول فرانك لامبارد لخلافة ماوريسيو ساري، حيث تمكن من تسجيل سبعة أهداف من مشاركته في 12 مباراة، الأمر الذي جعله يصرف النظر نهائيًا عن فكرة الخروج في يناير القادم.

وفي رده على سؤال حول مستقبله في المرحلة القادمة، قال في تصريحات لصحيفة "ذا صن" البريطانية "لم أحصل قط على البداية التي أريدها لنفسي، لكن تشيلسي هو ناديي، وأشعر معه وكأنني في وطني وأحبه كثيرًا"

وتحدث عن الفارق بين عقليته في الوقت الراهن وعقليته عند وصوله قبل ثلاث سنوات، قائلاً "صحيح واجهت بعض المشاكل مع الانضباط عندما كنت صغيرًا، لكن عمري 26 عامًا وأستطيع توجيه وتقويم نفسي، وأبذل كل ما في وسعي في التدريبات".

"أن تأتي متأخر خير من ألا تأتي"، مثل معروف يتداوله الجميع عن أهمية حضورك حتى لو كنت متأخراً، ولكن ماذا لو طبقنا هذا المثل في عالم كرة القدم؟ — جول العربي - Goal (@GoalAR) November 18, 2019

وختم حديثه عن حياته في تشيلسي بعد تعلق الجماهير به في الآونة الأخيرة "أنا سعيد للغاية مع النادي، وأعرف الآن ما يتعين علي القيام به، فعندما تكون النتيجة 0-0 سأكون حادًا، وعندما نكون متقدمين 2-0 أو 3-0، سأتعامل مع المباراة بالشكل المطلوب، أن هادئ في الوقت الراهن وهذا جزء من شخصيتي".

الجدير بالذكر أنه منذ انتقال باتشواي من مارسيليا إلى تشيلسي قبل 3 سنوات، خاض مع الفريق 61 مباراة في كل البطولات، وسجل خلالها 24 هدفًا، لكن بسبب كثرة جلوسه على مقاعد البدلاء، اضطر للخروج على سبيل الإعارة 3 مرات لأندية بوروسيا دورتموند، فالنسيا وكريستال بالاس، قبل أن يستقر الآن مع فرانك لامبارد.