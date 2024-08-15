إيمان خليف تستهزئ بـ"وعيد" ملاكمة روسية لها .. وتفاجئ مفتعلي أزمة "الأهلية الجنسية" بمد يد الصلح

رغم ما تعرضت له، لم تفقد الملاكمة الجزائرية روح التسامح..

برسالة ساخرة وتحدٍ كبير، ردت الملاكمة الجزائرية إيمان خليف على وعيد نظيرتها الروسية أزاليا أمينيفا لها، على خلفية الجدل المثار منذ دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

خليف التي نجحت في حصد الميدالية الذهبية بأولمبياد باريس ضمن منافسات وزن 66 كجم، واجهت حملة شرسة خلال البطولة، بداعي عدم أهليتها الجنسية لمواجهة النساء، زاعمين خضوعها لجراحة "التحول الجنسي".

مفتعلو تلك الأزمة اتخذوا صف الاتحاد الدولي للملاكمة الذي كان قد استبعد الجزائرية من بطولة العالم 2023 قبل المباراة النهائية مباشرةً، لكن اللجنة الأولمبية الدولية كانت لهم بالمرصاد ودافعت عن إيمان بقوة مؤكدة أهليتها الجنسية كأنثى طبيعية.

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وفي خضم تلك الأزمة، خرجت أزاليا؛ التي خسرت من قبل مواجهتها أمام بنت الجزائر في بطولة العالم 2023، قائلة: "أريد منازلة إيمان خليف مجددًا، أريد أن أحطمها حتى أثأر لكل منافساتها اللاتي خسرن أمامها في باريس".

والآن حان دور إيمان للرد عليها، إذ سخر معلقة عبر قناة "البلاد": "لم أكن أعرفها عندما قرأت تلك التصريحات، لكن رأيت صورتها وتذكرت أنني هزمتها في بطولة العالم الماضية، فإذا كانت تريد خسارة أخرى، فأنا جاهزة، أقبل التحدي، لكن في إطار الرياضية وبمبادئ رياضية".

ورغم كم المعاناة التي عاشتها خليف طوال البطولة من تنمر وحملة مناهضة لها إلا أنها لم تفقد روح التسامح، وأكدت مد يد الصلح لمن أفتعل تلك الأزمة..

"لا أحب خلط السياسة بالرياضة، لكل طرف طرفه، ليس من حق السياسيين أن يظلمونني، هذا عيب كبير، لكن من يعتذر مني مؤكد أنني سأتقبل اعتذاره، ومن لم يفعل، أقول له إنني أنثى وسأبقى أنثى وشرفي قبل كل شيء".

يذكر أن إيمان بدأت عقب انتهاء الأولمبياد في مقاضاة عدة شخصيات بارزة ممن شاركوا في الحملة ضدها كإيلون ماسك؛ مالك تطبيق "إكس"، دونالد ترامب؛ المرشح الرئاسي بالولايات المتحدة الأمريكية وغيرهما.