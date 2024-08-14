الحساب بدأ .. إيمان خليف تقاضي إيلون ماسك وكاتبة "هاري بوتر" وقرار عاجل من النيابة

بطلة عربية كتبت اسمها بأحرف من ذهب..

بدأت الملاكمة الجزائرية والبطلة الأولمبية إيمان خليف، ما اسمته بـ"معركة نساء العالم العربي"، ضد شخصيات عالمية بارزة.

خليف توّجت بـ"الميدالية الذهبية" في منافسات الملاكمة النسائية "وزن الوسط"، بدورة الألعاب الأولمبية 2024، والتي استضافتها العاصمة الفرنسية باريس على أراضيها.

وتعرضت البطلة الجزائرية لـ"حملة شرسة"، خلال مشاركتها في أولمبياد باريس 2024؛ وذلك من خلال تشكيك بعض الصحف الأجنبية وشخصيات بارزة في عالم السياسة والاقتصاد والرياضة، في "أهليتها الجنسية".

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وفي هذا السياق.. فتحت النيابة العامة الفرنسية، تحقيقًا في الشكوى المقدمة من خليف؛ بسبب ما اسمته بتعرضها لـ"مضايقات إلكترونية جسيمة"، خلال مشاركتها في دورة الألعاب الأولمبية.

ووفقًا لشبكة "آر إم سي"، تقدم نبيل بودي، محامي الملاكمة الجزائرية إيمان خليف، بهذه الشكوى بشكل رسمي إلى مركز مكافحة الكراهية الإلكتروني، التابع لمكتب المدعي العام في العاصمة باريس، يوم الجمعة الماضي.

وعن ذلك يقول بودي في تصريحات لمجلة "فاريتي"، إن الشكوى تضمنت شخصيات بارزة؛ مثل إيلون ماسك مالك منصة "إكس"، وجيه كيه رولينج كاتبة سلسلة أفلام "هاري بوتر" الشهيرة؛ وذلك بسبب نشرهما بعض التغريدات المسيئة ضد خليف.

وكشف محامي خليف عن أن الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الحالي في الانتخابات دونالد ترامب، سيدخل في القضية كـ"متهم"، سواء تم ذكر اسمه أم لا؛ بسبب تغريداته المسيئة ضد البطلة الجزائرية.

وشدد نبيل بودي على أن معركة خليف الجديدة، بعد تتويجها بـ"الذهب الأولمبي"؛ متعلقة بالعدالة والكرامة والشرف، حيث سيحدد التحقيق الجنائي، مَن الذي بدأ هذه الحملة الكارهة للنساء والعنصرية الجنسية، مع التركيز على أولئك الذين غذوا ما اسماه بـ"الإعدام الرقمي".