إهانات وتحريض ضد المغرب .. ياسين بونو يتحدث عن تفاصيل "الكارثة" التي منعها في كأس إفريقيا

حارس مرمى أسود الأطلس تحلى بالعقل في وقت كاد كأس إفريقيا كوت ديفوار 2023 أن يشهد به كارثة، فما هي تفاصيل ما حدث؟

كشف ياسين بونو؛ حارس مرمى المنتخب المغربي، تفاصيل الأزمة التي تفجرت عقب نهاية مواجهة منتخب بلاده أمام الكونغو، في كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023.

المنتخبان التقيا في الجولة الثانية من دور المجموعات من البطولة القارية، في مباراة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

لكن عقب المباراة، اشتعلت أزمة بين لاعبي الفريقين، بدأت من عند وليد الركراكي؛ المدير الفني لأسود الأطلس، وشانسيل مبيمبا؛ لاعب الكونغو، تطورت لاشتباكات بالأيدي، وكادت أن تتفاقم لولا منع بونو زملائه من الاندفاع نحو غرف خلع ملابس الخصم.

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عن كواليس تلك الأزمة، قال حارس المغرب خلال تصريحاته لبرنامج "Oh My Goal": "تصريحات مبيمبا بع المباراة زادت من اشتعال الأجواء، فقد قال إن الله وحده يعلم ما قاله له الركراكي، هذا التصريح لم يكن جيدًا، فقد كان عليه أن يقول ما حدث أو يصمت!، لكن ما حدث أن كل ما قيل هو مجرد هراء، ففي أي مكان في العالم يمكنك أن تجد عنصرية إلا في إفريقيا!".

وأضاف: "مبيمبا قال لي (لا يجب أن تقول عني غبي!)، لم أفهم ما حدث له كي يقول لي ذلك، وقد خرج بعدها من الملعب وحاولت اللحاق به، وبعد ذلك فوجئت به في المؤتمر الصحفي يقول (الله يعلم ما حدث!)".

المغربي تابع: "كان هناك حالة توتر كبيرة بين اللاعبين، زميلي يوسف النصيري أكد لي أنه سمع مبيمبا وهو يوجه إهانات للركراكي طوال المباراة، بجانب أنه سمعه يحرض زملاءه على إصابة لاعبنا عز الدين أوناحي".

واختتم: "مبيمبا كان مستفزًا جدًا وغير محترم طوال المباراة، وبعد نهايتها تطور الأمر حتى وصل لغرف خلع الملابس".