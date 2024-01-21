"هذه الكلمة ما كان يجب أن تخرج منه وسأترك الأمر للعدالة الإلهية" .. نجم الكونغو يكشف عن تفاصيل مشاجرته مع وليد الركراكي!

تفاصيل مشاجرة وليد الركراكي والألفاظ العنصرية ضد نجم الكونغو...

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كشف شانسيل مبيمبا، لاعب منتخب الكونغو، عن تفاصيل مشاجرته مع وليد الركراكي، المدير الفني للمنتخب المغربي، في مباراة المنتخبين بكأس أمم إفريقيا.

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وتعادل المنتخب المغربي، أمام نظيره الكونغولي بهدف لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الثانية، من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا.

وشهد اللقاء، لقطة شجار بين وليد الركراكي، وشانسيل مبيمبا، لاعب منتخب الكونغو، ليخرج اللاعب ويكشف عن تفاصيل تلك الواقعة وحديثه مع الركراكي.

وبحسب التقارير الصحفية، فإن مبيمبا أكد في تصريحات إعلامية عقبت اللقاء انه تعرض للشتم بألفاظ عنصرية من المدرب المغربي.

وقال اللاعب في تصريحاته: " لست بحاجة لكثرة الحديث فعدالة الله هي الأهم، أنا لست مثاليا، ولكن في الملعب أحترم الجميع وهذا الاحترام أمر متبادل".

وأضاف: " أنا أحترم الركراكي لكونه رجل كبير ولكن الفيديو الذي ظهر على التلفاز كان مقتطعا، سألتزم الصمت لأنه الخيار الأفضل، ولكن عدالة الله موجودة، وهذه الكلمة ما كانت يجب أن تخرج من فمه".

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