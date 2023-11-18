بيب جوارديولا وجه أنظاره إلى الهلال .. نجم الزعيم يحظى بـ"اهتمام ملموس" من مانشستر سيتي

صفقة الهلال الصيفية أصبح من المحتمل رحيلها في ظل الاهتمام الكبير بها من جوارديولا..

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بينما يتجهز الهلال السعودي لإضافة المزيد من الصفقات القوية لصفوفه خلال الشتاء المقبل تعويضًا لإصابة نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا، يبدو أنه سيكون مهددًا بخسارة واحد من أفضل لاعبيه خلال الموسم الجاري.

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الحديث هنا عن لاعب الوسط البرتغالي روبن نيفيش، الذي تعاقد معه الزعيم في الصيف الماضي قادمًا من ولفرهامبتون في صفقة كلفت خزينته 47 مليون جنيه إسترليني، وبعقد يمتد لنهاية موسم 2025-2026.

خلال الفترة الماضية، أعلن نيوكاسل الإنجليزي بشكل رسمي عبر مديره الفني إيدي هاو اهتمامه بضم نيفيش، لكن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يتجهز للتصويت على قرار بمنع انتقال اللاعبين بين الأندية المملوكة للهيئات نفسها في موسم واحد، وهو ما ينطبق على حالة النادي الإنجليزي والهلال كونهما تحت ملكية صندوق الاستثمارات العامة السعودي، بينما زعمت تقارير اهتمام آرسنال به كذلك، لكن دان تولهورست؛ المتحدث الرسمي باسم الجانرز، نفى هذه المزاعم بشكل رسمي.

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وحاليًا يظهر اسم نادٍ جديد، إذ أنه وفقًا لموقع "Football Insider" فإن مانشستر سيتي مهتم بشكل ملموس بضم البرتغالي خلال يناير المقبل بدلًا من كالفين فيليبس، موضحًا أن بيب جوارديولا؛ المدير الفني للسيتي، معجب بدرجة كبيرة بصاحب الـ26 عامًا، خاصةً وأنه من نوعية اللاعبين المفضلين للمدرب الإسباني.

وأشار الموقع إلى أن انضمام نيفيش للهلال ما هو إلا خطوة سينطلق بعدها من جديد لأوروبا ولا يرغب في الاستقرار في السعودية لفترة طويلة بل أن رحيله سيكون سريعًا إلا أن هذا الحديث يتنافى مع بعض مزاعم الإعلاميين الهلاليين الذين يؤكدون في أكثر من مناسبة أن نيفيش لن يرحل عن النادي وملتزم بكامل عقده، لكن علينا انتظار فترة الانتقالات كي تتضح الصورة بشكل رسمي.

يذكر أن نيفيش شارك في 17 مباراة مع الزعيم، سجل خلالها هدفين، وصنع هدفًا واحدًا، في وقت أصبح به عنصرًا لا غنى عنه في تشكيل المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس.

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