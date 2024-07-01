"إعارة بشرط" .. ثغرة فنربخشة للهروب من عقد ماكسيمين الكبير مع الأهلي!

فنربخشة مهتم بالتعاقد مع ماكسيمين من الأهلي..

يواصل نادي فنربخشة التركي، اهتمامه بضم الجناح الفرنسي آلان سان ماكسيمين، نجم فريق الكرة من الأهلي، من أجل دعم كتيبة المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، في الموسم الجديد.

وذكر موقع Fotomac التركي أن فنربخشة قدم عرضًا للحصول على خدمات ماكسيمين على سبيل الإعارة من الأهلي، مع خيار الشراء، وذلك من أجل تفادي المقابل الكبير الذي انتقل من خلاله الجناح الفرنسي إلى دوري روشن السعودي، بقيمة 27 مليون يورو، خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

وكان الأهلي قد تعاقد مع آلان ماكسيمين، قادمًا من نيوكاسل الإنجليزي، بعقد يستمر حتى صيف 2026، وخاض اللاعب 31 مباراة بقميص الراقي، خلال الموسم المنصرم، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 10 تمريرات حاسمة.

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وفي هذا السياق، كشف الإعلامي غرم الله الزهراني، عن شرط برنامج الاستقطاب من أجل السماح برحيل أي لاعب، وهو تسويق اللاعبين بنفس قيمة عقودهم مع الأندية السعودية، الأمر الذي قد يمثل عائقًا أمام فنربخشة في الحصول على الجناح الفرنسي على سبيل الإعارة مع خيار الشراء.

وكان آلان ماكسيمين قد أعرب عن سعادته بتجربة اللعب في الدوري السعودي، مضيفًا أنه اتخذ قراره بعدم الاستمرار في أوروبا، والانتقال إلى المملكة، بعد الحديث مع رياض محرز وإدوارد ميندي وروبرتو فيرمينو، وبعد خوض أول مباراة أمام جماهير الأهلي، قال وقتها (حسنًا أنا في المكان المناسب).