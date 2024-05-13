"هذه أكبر نعمة في الحياة بالسعودية ولا مقارنة مع الدوري الإنجليزي" .. ماكسيمين يقيم تجربته مع الأهلي

النجم الفرنسي: أدركت في هذه اللحظة أنني في المكان المناسب "الأهلي"

SHAHID

أبدى الفرنسي آلان سانت ماكسيمين؛ نجم الأهلي السعودي، رأيه في الحياة بالمملكة بعد قرابة عام كامل من الحياة بها، مشيدًا في الوقت نفسه بالمنافسة في دوري روشن، لكنه رفض مقارنته بالدوري الإنجليزي الممتاز.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الفرنسي كان قد انضم للراقي في صيف 2023 قادمًا من نيوكاسل الإنجليزي، بعقد يمتد لنهاية موسم 2025-2026.

وحول الحياة في السعودية، قال ماكسيمين في تصريحاته للموقع الرسمي لرابطة دوري روشن: "أعتقد أن كل شيء رائع هنا، وهذه ليست مجاملة، بل هي الحقيقة، أنا أستمتع بالحياة هنا، ولأكون صادقًا لو لم أجد السعادة لعدت لأوروبا، حينما أشاهد ما يحدث، خاصةً عندما تكون هنا بعد الحديث مع رياض محرز وإدوارد ميندي وروبرتو فيرمينو، اخترت ألا استمر في أوروبا وتأكدت أن الوقت قد حان لتجربة جديدة".

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وأضاف: "الحياة في السعودية مذهلة، لأنه بإمكانك القيام بعملك، ولأن التدريبات تكون مسائية، يكون لديك وقتًا لتقوم بأي شيء مع عائلتك، وبالنسبة لي هذه نعمة كبيرة، أنا سعيد حقًا حيال هذا الأمر، فأطفالي هم أهم شيء في حياتي.

"لم أتوقع استقبالًا كهذا من الجمهور والناس، حينما وصلت لجدة أدركت حينها لماذا اتخذت هذا القرار!، كنت سعيدًا جدًا بعد أول مباراة لعبتها أمام جماهير الأهلي، قلت وقتها (حسنًا أنا في المكان المناسب)".

وعن المنافسة الكروية، علق: "هناك منافسة قوية في الدوري، لا يمكنك الفوز في جميع المباريات هنا، علينا أن نقاتل وهذا ما نفعله، لأن الدوري هنا أشبه بمعركة شاقة".

وتابع مقيمًا موسمه: "أنا حقًا سعيد باللعب بجانب أحد أفضل الأجنحة في كرة القدم؛ رياض محرز، كذلك فيرمينو، ولدينا حارس رائع أيضًا ولاعبين شباب ممتازين كإيبانيز وديميرال، الذين قدموا موسمًا مميزًا، فالأهلي يمتلك فريقًا جيدًا جدًا، وسيكون الموسم ناجحًا بالنسبة لي إذا تمكنت من إنهائه في المركز الثلاثة الأولى كأكثر من مرر تمريرات حاسمة".

ماكسيمين اختتم بالحديث عن رؤية السعودية 2030 وقيادة الدوري ليكون ضمن الأفضل في العالم: "إذا سرنا على النهج نفسه أعتقد أن الدوري السعودي سيكون من أفضل دوريات العالم، وأنا واثق من هذا، لن أقول الأفضل لأنه يصعب منافسة الدوري الإنجليزي، لكن بالمقارنة بالدوريين الفرنسي والألماني مع الالتزام بالنهج نفسه وجلب المزيد من النجوم، فأنا واثق من تواجد الدوري السعودي بين أفضل دوريات العالم بالتأكيد".

SHAHID