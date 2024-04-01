إصابة جديدة تضرب الهلال .. وسامي الجابر عن كارثة ميتروفيتش: "أتركوها لجيسوس"

الهلال يعاني مع الإصابات في مرحلة الحسم..

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بعد ساعات قليلة من صدمة "غياب" المهاجم الصربي الدولي أليكساندر ميتروفيتش؛ أعلن نادي الهلال السعودي، عن تعرضه لضربة جديدة.

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الهلال يفتقد ميتروفيتش، لما يقرب من شهر ونصف؛ بعد تعرضه للإصابة أمام الشباب، في الجولة 25 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وفي هذا السياق.. أعلن نادي الهلال، تعرض متوسط ميدانه محمد كنو لـ"الإصابة"، وغيابه عن التدريبات الجماعية، مساء أمس الإثنين.

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الزعيم أشار في بيان رسمي، إلى تواجد كنو في العيادة الطبية؛ بعد معاناته من كدمة في الركبة؛ ليتأكد غيابه رسميًا عن مواجهة الأخدود، مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة 26 من مسابقة الدوي.

ومن ناحيته.. أعرب أسطورة الهلال سامي الجابر، عن حزنه بعد إصابة ميتروفيتش، مطالبًا جماهير الفريق الأزرق في نفس الوقت، بالهدوء.

الجابر كتب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "خسارة نجم كبير مثل ميتروفيتش في هذا الوقت، قد تؤثر على فريق يعتمد على الأفراد؛ ولكن الهلال في هذا الموسم، منظومة قويه جدًا لا تتأثر بالغيابات".

وطالب الأسطورة الهلالية، من جماهير الزعيم، الثقة في البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الأول، وقدرته على إيجاد توليفة هجومية صحيحة، تعوض غياب ميتروفيتش؛ قائلًا: "أتركوها له".

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