"إذلال وتعليقات جنسية " .. لولا إنديجو تثير الجدل بتغريدة محذوفة عن علاقتها بحكيمي!

جماهيرها في حالة دهشة

عادت المطربة الإسبانية لولا إنديجو لإثارة الجدل من جديد على مواقع التواصل الاجتماعي، حول طبيعة علاقتها بالنجم المغربي أشرف حكيمي.

لولا شوهدت وهي تقضي عطلة الصيف مع حكيمي في إيبيزا، لتتلقى العديد من التعليقات السلبية، وهو الأمر الذي جعلها ترد في تغريدة عبر منصة إكس لتنفي وجود علاقة غرامية مع مدافع باريس سان جيرمان، قبل أن تحذفها في وقت لاحق.

وعادت المطربة المعروفة بتغريدة أخرى قالت فيها:"بعد يومين من تلقي المضايقات والعنف اللفظي بجميع أنواعه، والتعليقات الجنسية وكراهية النساء والإهانات ضد جسدي، وقلق عائلتي وأصدقائي بشأن ما اضطروا لقراءته، أتساءل عما إذا كان استحق الأمر إذلالي لعدة أيام بهذه الطريقة؟".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

والغريب أنها حذفت هذه التغريدة كذلك بعدها بفترة قصيرة، تمامًا مثلما فعلت في المرة الأولى، كما تعرضت للمزيد من الانتقادات على حديثها الذي اعتقد البعض أنه ليس له أي معنى.

وتركت لولا جماهيرها في حالة من الدهشة، حول قيامها بالخروج للدفاع عن نفسها تجاه الحملة العنيفة التي تتعرض لها، والقيام بالتراجع بنفس الطريقة للمرة الثانية على التوالي في غضون أيام قليلة.

وأما بالنسبة لحكيمي نفسه، فيفضل اللاعب المغربي الصمت التام وعدم التعليق على التعليقات الخاصة بعلاقته بالمطربة الإسبانية أو حتى تغريداتها المحذوفة.