"المضايقات لا تتوقف" .. مطربة إسبانية تكشف حقيقة علاقتها بحكيمي!

حسمت الجدل بعد سلسلة من التكهنات

أعربت المطربة الإسبانية لولا إنديجو، عن غضبها الشديد من التعليقات التي ظهرت بمواقع التواصل الاجتماعي حول علاقتها بأشرف حكيمي.

لولا وحكيمي أصبحا حديث الجميع خلال الأيام القليلة الماضية، بعدما شوهدا يستمتعان بقضاء إجازة في إيبيزا على متن يخت فاخر.

ظهور المطروبة المعروفة مع نجم باريس سان جيرمان، أثار موجة من ردود الفعل على مواقع التواصل، حول قصة حب مزعومة بينهما، وهو الأمر الذي ظهرت لولا للرد عليه.

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وقالت في رسالة نشرتها عبر حساباتها الشخصية:"المضايقات لا تُطاق، لم أتحدث قط عن حياتي الشخصية، لكني مرتبطة منذ عامين، والآن يربطونني برجل لأننا نتنفس نفس الهواء دون أي سياق".

وأضاف:"أتلقى العنف اللفظي والإذلال الذي لا معنى له، الصحافة فظيعة للغاية، لكن الوضع هنا أسوأ بكثير".

وبعد نفي المطربة الإسبانية لوجود أي علاقة بينها والنجم المغربي، لجأ حكيمي إلى الصمت التام، ولم يُعلق على ما قالته رغم متابعته لها على موقع "إنستجرام".