بعد إثارة الجدل في باريس.. فاتنة الأولمبياد تنضم لموقع إباحي!

ما خطة لوانا؟

تواصل سباحة باراجواي الفاتنة لوانا ألونسو تصدر عناوين الصحف، منذ لفتت الأنظار في أولمبياد باريس 2024، ليصبح الجميع مهتمًا بتفاصيل حياتها.

وخلال أولمبياد باريس، قالت تقارير صحفية إنه جرى استبعاد لوانا من بعثة باراجواي في القرية الأولمبية، بعد الفشل في التأهل للدور الثاني في سباق 100 متر فراشة للسيدات، بسبب خلقها "أجواء غير أخلاقية" بسلوكها في باريس، وهو الأمر الذي خرجت لنفيه تمامًا ووصفته بالأكاذيب.

وقررت الفاتنة البالغة من العمر 20 عامًا إطلاق حسابها الرسمي على موقع OnlyFans (المشهور بتقديم محتوى خاص للبالغين)، بعدما أعلنت اعتزال السباحة بشكل رسمي عقب الأولمبياد، حسب موقع TMZ.

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ومن المقرر أن تتقاضى لوانا 35 دولارًا شهريًا من كل مشترك على الموقع الشهير مقابل المحتوى الحصري الذي سوف تقدمه.

وعلى الرغم من أن التفاصيل المتعلقة بالمحتوى الخاص بها في الموقع الجديد لا تزال طي الكتمان، إلا أن التقارير تشير إلى أنها سوف تبقيه في الغالب (PG-13 بحاجة لانتباه الوالدين لمن دون 13 عامًا)، وتبتعد عن العري الصريح.