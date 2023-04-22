أخيرًا خرج عن صمته .. أول رسالة من كريستيانو رونالدو لجماهير النصر بعد أزمة ديربي الرياض

الديربي كان مشتعلًا ورونالدو بطل الأزمة الأكبر به، وأخيرًا وبعد أربعة أيام من المباراة ظهر للجماهير

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بينما التزم البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي، الصمت طوال الأيام الماضية منذ أزمة ديربي الرياض، خرج ليوجه رسالته للجماهير أخيرًا.

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العالمي بقيادة الدون سقط أمام الهلال في الديربي بثنائية نظيفة، ضمن الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي، في 18 من أبريل الجاري.

وبخلاف سقوط صاروخ ماديرا في أول ديربي له، تعرض لأزمة أخرى في اللقاء إثر حركته التي انقسم عليها الجماهير ما بين كونها مشينة ومطالبة بطرده من المملكة، وما بين معاناته من إصابة.

لكن طوال الأيام الماضية، لم يخرج رونالدو بأي تعليق سواء للاعتذار لجمهور ناديه على الهزيمة أو لتبرير حركته، وعندما تحدث أخيرًا تجاهل كل ذلك!

كريستيانو نشر صورًا له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" من تدريبات فريقه، ليلة أمس الجمعة، معلقًا: "أركز في التحضير لنصف النهائي، وعيد مبارك عليكم جميعًا".

جدير بالذكر أن العالمي يستعد لمواجهة الوحدة، بغد غدٍ الإثنين، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

Shahid