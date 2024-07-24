أولمبياد 2024 | "أكبر سيرك رأيته في حياتي" .. خافيير ماسكيرانو ينفجر ضد حكم مباراة الأرجنتين والمغرب

أحداث تاريخية شهدتها مباراة الأرجنتين والمغرب..

خرج خافيير ماسيكرانو، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين تحت 23 سنة، عن شعوره؛ بسبب الأحداث التي شهدتها مباراة فريقه أمام المغرب، في دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".

المغرب فاز (2-1) على الأرجنتين، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بمنافسات كرة القدم، في دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"؛ حيث سجل راقصو التانجو هدف التعادل في الدقيقة الخامسة عشر من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

الجماهير المغربية اقتحمت الملعب بعد هذا الهدف؛ ليأمر الحكم نجوم المنتخبين بـ"العودة إلى غرف الملابس"، حيث ظن الجميع أن المباراة انتهت بالتعادل (2-2)، قبل أن تقرر اللجنة المنظمة "استكمالها" لمدة 3 دقائق فقط، وذلك عقب فترة توقف دامت أكثر من ساعة ونصف.

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وبعد الاستكمال.. قام الحكم بـ"إلغاء" هدف التعادل الأرجنتيني، بحجة وجود حالة تسلل في بداية اللعبة؛ وهو الأمر الذي أشعل غضب ماسكيرانو.

ماسكيرانو قال للحكم؛ بعد قرار إلغاء هدف التعادل واستكمال المباراة: "أنه أكبر سرك رأيته في حياتي"؛ وفقًا لما نقلته شبكة "TYC" الأرجنتينية.

جدير بالذكر أن خافيير ماسكيرانو، أحد أفضل الأسماء التي مرت عبر تاريخ الأرجنتين كـ"لاعب"؛ حيث مثّل العديد من الأندية العالمية؛ أبرزها عملاقي أوروبا برشلونة الإسباني وليفربول الإنجليزي.