"موقفه صعب لكن يمكنه التحسن أكثر" ..أنشيلوتي يتحدث عن إيماءات فينيسيوس وهجوم جمهور فالنسيا

المدرب الإيطالي اصطحب لاعبه البرازيلي لمواجهة ديبورتيفا مينيرا بكأس ملك إسبانيا رغم غموض موقفه..

أكد كارلو أنشيلوتي؛ المدير الفني لريال مدريد، أنه لم ير ما حدث بين لاعبه فينيسيوس جونيور وجمهور فالنسيا، لكنه أوضح في الوقت ذاته أن البرازيلي يحاول التحسين من نفسه للتعامل مع المواقف الصعبة.

فيني كان قد تعرض للطرد خلال مواجهة الميرينجي الأخيرة أمام فالنسيا، المؤجلة من الجولة الـ12 من الدوري الإسباني، بعدما اعتدى بالضرب على حارس الخصم ستول ديميتريفسكي، وإن كان الأخير قد جذبه من قميصه أولًا.

لكن هناك لقطة أخرى أثناء المباراة بين البرازيلي وجماهير فالنسيا؛ المعتادة على الشد والجذب بينها وبين للاعب الملكي، فبعدما هتفوا واصفين إياه بـ"الأحمق"، أشار لهم بالرقم 2، في تلميح لاقتراب ناديهم من الهبوط لدوري الدرجة الثانية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

حول كل ذلك، علق أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأحد، قائلًا: "من الصعب أن تكون محل فينيسيوس، لست في مكانه، لكنه صعب؛ كل ما يحدث من الإهانات لا تجعل الأمر سهلًا، هو يحاول التحسن والتحمل".

وأضاف: "لم أر ما فعله ضد جمهور فالنسيا، أرى ما يحدث في الملعب فقط وأعتقد أنه حسن موقفه بشكل كبير في الفترة الحالية، يمكنه التحسن أكثر، لكن ليس هناك شخص مثالي".

وعن موقفه من اللعب غدًا أمام ديبورتيفا مينيرا ضمن دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا، بعد طرده أمام فالنسيا، علق المدرب الإيطالي: "لاعبان فقط لم يسافرا معنا؛ كورتوا وروديجر، البقية مسافرون، لكن في الوقت نفسه علينا أن نضع في الاعتبار أن هناك مجموعة لعبت مؤخرًا، لذا أريد منح بعض الدقائق لمن يشاركوا بصورة أقل، أما عن فيني بالتحديد؛ فنحن مقتنعون أن طرد لم يكن مستحقًا، لذا نأمل ألا يتم إيقافه".

يذكر أن مواجهة ريال مدريد وفالنسيا انتهت بفوز الأول بثنائية مقابل هدف وحيد، بعدما كان متأخرًا (1-0)، حتى الدقيقة 84 قبل أن يحرز لوكا مودريتش وجود بيلينجهام ثنائية الفوز.