فيديو | "أحمق أحمق".. جماهير فالنسيا تستفز فينيسيوس "قبل الطرد" والبرازيلي يرد!

ماذا حدث؟

مر فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد بليلة صعبة خلال مواجهة فالنسيا على ملعب ميستايا، مساء أمس الجمعة، في مباراة مؤجلة بالدوري الإسباني.

وتعرض فينيسيوس للطرد في الدقيقة 79، بينما كان فريقه متأخرًا بهدف نظيف، قبل أن يعود ريال مدريد بفوز صعب (2-1).

وجاء طرد فينيسيوس ببطاقة حمراء مباشرة، بعدما استفزه الحارس ستول ديميتريفسكي بجذبه من قميصه أثناء سقوطه أرضًا، ونهض لاعب الريال بع0دها للرد عليه عبر القيام بدفعه في وجهه.

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وبعيدًا عن واقعة الطرد، تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي هتافات "أحمق، أحمق" ضد فينيسيوس من جماهير فالنسيا، والتي رد عليها النجم البرازيلي بإشارة "(2) - الدرجة الثانية".

بهذا الفوز، رفع ريال مدريد رصيده إلى 43 نقطة في صدارة ترتيب الليجا، بينما احتل فالنسيا المركز 19 (قبل الأخير) برصيد 12 نقطة.