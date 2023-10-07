بعد أنباء إقالته في روما .. مورينيو يعلن القدوم إلى السعودية

رحلته أوشكت على الانتهاء في إيطاليا

SHAHID

كشف المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو عن رغبته في العمل بالدوري السعودي، وسط التكهنات المحيطة بمستقبله مع نادي روما الإيطالي هذا الموسم.

مورينيو يعيش فترة صعبة مع الذئاب بسبب سوء النتائج منذ بداية الموسم الحالي، وخلال حديثه مع الإعلامي المصري عمرو أديب عبر برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر" ألمح إلى اقتراب رحلته في إيطاليا من نهايتها.

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وقال مورينيو ردًا على سؤال يخص قدوم النجوم الكبار وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو إلى السعودية:"أنظر للأمر لأنني أعرف رونالدو جيدًا وليس لكونه من البرتغال مثلي، هو أول من ذهب للدوري السعودي وأعطى الأمر منظورًا مختلفًا".

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وأضاف:"في تلك الفترة بدأ اللاعبون يفكرون في الأمر على أنه موقف فردي من رونالدو، وفجأة هذا الصيف أدرك الناس أن كل شيء يتغير حقًا، وأن هناك الكثير من اللاعبين يتجهون للسعودية وليس فقط من هم في الفترة الأخيرة من حياتهم المهنية بل أيضًا اللاعبون الذين يعيشون أفضل سنوات مسيرتهم".

وتابع حديثه:"المنافسة هناك شديدة وحقيقية ليس فقط في الدوري المحلي ولكن أيضًا المسابقات الآسيوية ودوري أبطال آسيا، وهذا الأمر جذب العديد من النجوم في أوروبا وأتمنى أن تسير الأمور على النحو الذي يريدونه ".

وأما عن قدومه إلى السعودية:"بالطبع سيرونني قريبًا لأنني أذهب إلى هناك بصفة مستمرة، لكني مقتنع بأنني سأذهب إلى هناك للعمل أيضًا، لا أعرف متى ولكني متأكد من أنني سأنتقل إلى هناك".

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ويأتي حديث مورينيو تزامنًا مع ما نشرته صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية حول إمكانية إقالته من تدريب روما لو خسر المواجهة القادمة أمام كالياري بالدوري المحلي.

يذكر أن البرتغالي ارتبط هذا الصيف بالانتقال إلى الهلال أو الأهلي السعودي، واعترف بتلقيه عرضًا مجنونًا ولكنه رفضه من أجل البقاء مع روما.

SHAHID