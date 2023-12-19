فيديو | "أمنيته صعبة المنال!" .. طفل أهلاوي يملي طلباته على ماتياس يايسله في الجوهرة المشعة

ما هي أمنية مشجع الأهلي الصغير؟

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حرص الألماني ماتياس يايسله؛ المدير الفني للأهلي السعودي، على حضور مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي أمام أوراوا ريدز الياباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية السعودية 2023، المقامة على استاد الجوهرة المشعة في جدة.

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اللقاء حسمه بطل أوروبا لصالحه بالفوز بثلاثية نظيفة، ليصعد للنهائي لمواجهة فلومينينسي البرازيلي، والمقرر إقامته في 22 من ديسمبر الجاري.

وعلى هامش المباراة، توجه أحد الأطفال المنتميين للأهلي ليايسله، لإملاء طلباته عليه بشأن الميركاتو الشتوي المنتظر، خاصةً وأن الراقي يحتاج لتصحيح أوضاعه في الكثير من المراكز.

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الطفل طالب الألماني بالسعي لضم البلجيكي روميلو لوكاكو؛ مهاجم روما الإيطالي المعار من تشيلسي الإنجليزي، والذي ارتبط اسمه بالعدد من الأندية السعودية بالفعل.

لكن تبدو أمنية الطفل غير واردة على الأقل في يناير المقبل، في ظل التصريحات التي خرج بها وكيل لوكاكو بالأمس؛ سيباستيان ليدور، التي أكد خلالها أنه يركز بشكل كامل حاليًا مع روما.

يشار إلى أن الراقي في حاجة ماسة لضم مهاجم في الشتاء المقبل في ظل المستوى المتواضع الذي يظهر به البرازيلي روبرتو فيرمينو، الذي لم يسجل إلا ثلاثة أهداف فقط منذ التعاقد معه، جميعها في الجولة الأولى.

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