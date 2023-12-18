"لوكاكو بديلًا لنيمار" .. الكشف رسميًا عن حقيقة صفقة الهلال الكبرى

هل ينضم لوكاكو إلى نادي الهلال؟

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كشف سيباستيان ليدور، وكيل أعمال النجم البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم فريق العاصمة الإيطالية روما، عن حقيقة انتقال اللاعب إلى نادي الهلال السعودي، خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2024".

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لوكاكو البالغ من العمر 30 سنة، انضم إلى روما في صيف العام الحالي؛ ولمدة موسم رياضي واحد فقط على سبيل الإعارة، من العملاق الإنجليزي تشيلسي.

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وفي هذا السياق.. نفى ليدور في تصريحات مع صحيفة "الميدان الرياضي"، مساء اليوم الإثنين، وجود أي مفاوضات بين الهلال ولوكاكو؛ للتعاقد معه في الميركاتو الشتوي القادم.

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واعترف وكيل أعمال النجم البلجيكي، بأن الزعيم الهلالي، حاول التعاقد مع اللاعب، خلال الميركاتو الصيفي الماضي، وقدّم أكثر من عرض لحسم الصفقة؛ قائلًا: "لكن لا يوجد أي شيء حاليًا".

وأكد سيباستيان ليدور، على أن روميلو لوكاكو، يركز كليًا مع نادي روما؛ من أجل استعادة مستواه، ومساعدة الفريق فيما تبقى من منافسات، خلال الموسم الرياضي الحالي.

جدير بالذكر أن أنباء أكدت على تفاوض الهلال مع لوكاكو؛ لضمه في الميركاتو الشتوي القادم؛ من أجل تعويض الساحر البرازيلي "المصاب" نيمار دا سيلفا جونيور، والذي انتهى موسمه مع الفريق الأول، بشكل رسمي.

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