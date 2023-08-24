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"أمر محرج" .. توني كروس يواصل الهجوم على الدوري السعودي وينتقد صفقة الأهلي

أحمد رفعت
Toni Kroos Real Madrid 2022-23Getty
توني كروسالأهليثقافةدوري روشن السعوديجابري فيجاريال مدريد

النجم الألماني يُهاجم صفقة الأهلي الجديدة!

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لم يتوقف النجم الألماني توني كروس لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، عن الهجوم ضد الدوري السعودي، وهذه المرة انتقد صفقة اقترب الأهلي كثيرًا من حسمها.

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ووصف توني كروس سوق الانتقالات السعودي بـ"الخطر"، حيث أكد على أن الجميع ذهب إلى هناك من أجل المال، ولم يوافقوا على العروض إلا لأنهم في نهاية مسيرتهم بعدما فازوا بكل شيء. "اقرأ التفاصيل"

وكشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، عبر حسابه على "إنستجرام" عن أن الأهلي اقترب كثيرًا من التعاقد مع جابري فيجا لاعب سيلتا فيجو الشاب صاحب الـ21 عامًا، والذي يلعب في مركز خط الوسط. "اقرأ التفاصيل"

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Gabri Veiga Toni KroosInstagram @fabriziorom

ولكن لم يفوت توني كروس الخبر دون تعليق أثار الجدل على الخبر الذي نشره فابريزيو رومانو، حيث علق عليه قائلًا: "أمر مُحرج".

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وقامت الجماهير السعودية بمهاجمة توني كروس في التعليقات، بسبب تعليقه السلبي الذي يُهاجم فيه الصفقات السعودية خاصة صفقة الأهلي مع فيجا.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 84038كريم بنزيما
  • 8713خاليدو كوليبالي
  • 15153روبرتو فيرمينو
  • 6858نجولو كانتي
  • 16366مارسيلو بروزوفيتش
  • 33602صفقة أخرى
164730 الأصوات

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