أراده ريال مدريد ونابولي .. الأهلي يحسم التعاقد مع موهبة سيلتا فيجو!

الأهلي يحسم التعاقد مع أحد مواهب أوروبا الشابة

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يبدو أن النادي الأهلي سيفجر مفاجأة من العيار الثقيل في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما اقترب من التعاقد مع أحد المواهب الشابة التي كان يستهدفها كبار أوروبا على رأسهم ريال مدريد الإسباني ونابولي الإيطالي.

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الألماني ماتياس يايسله المدير الفني للأهلي، أكد من قبل على أن فريقه يحتاج إلى لاعب وسط آخر، لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مما جعل الراقي يستهدف أكثر من لاعب.

وأشار الصحفي فابريزيو رومانو عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، إلى أن الأهلي اقترب كثيرًا من التعاقد مع جابري فيجا لاعب وسط سيلتا فيجو، واللاعب أبدى موافقة على العرض.

وأضاف رومانو أن الأهلي وقع على هدفه السري وهو جابري فيجا، لتدعيم خط وسطه خلال الصيف الحالي، حيث يُريد الجانب السعودي الاستثمار حاليًا في أفضل مواهب العالم، والآن حصلوا على جابري فيجا صاحب الـ21 عامًا.

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واستهدف فيجا خلال صيف 2023 العديد من عمالقة أوروبا، على رأسهم ريال مدريد الذي انسحب مبكرًا من الصفقة، كما أن نابولي دخل في مفاوضات جدية معه، ولكنه لم يستطع إنهاء الصفقة، ليدخل الأهلي ويحسمها لصالحه.

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