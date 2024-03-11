ألهاكم "الحسد" حتى رفضتم هدايا "القدر" .. ليلة لن ينام بها النصر من "حسرة العين"!

حسرة آسيوية جديدة تضاف لحسرات النصر في آسيا..

قالوا "محسود"، وطالبوا كثيرًا بإحضار شيخ لتلاوة "الرقية الشرعية" على لاعبيه، نعم! هكذا ناشد هاشم سرور؛ نجم النصر، إدارة النادي مرارًا وتكرارًا.

لا ضرر في تلاوة الرقية الشرعية، لكن الضرر الحقيقي في إشباع عقول النصراويين بنغمة "الحسد" وأن ما يحدث دائمًا أمر غير طبيعي، فهل لنا أن نهبط لأرض الواقع قليلًا؟!

الليلة النصر ودع العالمي دوري أبطال آسيا من دور ربع النهائي بعد الهزيمة أمام العين الإماراتي في ركلات الترجيح (3-1)، إذ حسم التعادل 4-4 مواجهتي الذهاب والإياب.

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لكن بنظرة سريعة على أحداث مباراتي الذهاب والإياب، تدرك تمامًا أن ثمة شيء غير طبيعي بالفعل في النصر، لكن الحسد بريء منها، وحين اشتكوا الظروف المعاكسة، ألهاهم "الحسد" حتى دفعهم لرفض هدايا القدر..

إن كان العالمي يعاني من عديد الإصابات، كذلك هو الزعيم الإماراتي الذي يغيب عنه أحد أهم لاعبيه "الهداف لابا كودجو"، لكن زميله الجناح المغربي سفيان رحيمي كان على قدر الحدث، على عكس نجوم بحجم كريستيانو رونالدو -الذي أهدر على الأقل فرصتين محققتين- وساديو ماني وغيرهما.

لو زعم النصراويون أن فريقهم يشارك بحارس شاب "قليل الخبرة" وبعيد عن المشاركة (راغد النجار)، فعليهم لوم إدارتهم التي أصرت على استبعاد نواف العقيدي، رغم عد سريان عقوبة إيقافه على البطولات الخارجية.

حتى وإن ادعوا أن استبعاد العقيدي "مهمة وطنية" واجبة، فكما أخطأ راغد النجار، كان مستوى الحارس الدولي الإماراتي خالد عيسى الليلة، هو الأسوأ له في الفترة الأخيرة، وارتكب عدة أخطاء، لكن رعونة لاعبي العالمي أمام المرمى، حالت دون إنهاء المباراة لصالحهم.

وإن قلنا ركلات الترجيح، فإحداها في العارضة، وأخرتين في متناول الحارس خالد عيسى، وكأن "غرور" النصر منعه من تأهيل لاعبيه لمثل هذه اللحظة، وكأنهم ظنوا أن "الريمونتادا" التي وعد بها كريستيانو رونالدو ستحدث لا محالة!

أما عن لقاء الذهاب، فـ"الذكاء المحدود" لكاسترو بها وحده كافيًا لوداع النصر لهذه البطولة المستعصية على الفريق منذ نشأتها.

أخيرًا، يبدو أن فهد الهريفي كان محقًا في كل مرة انتقد الفريق حتى مع تحقيقه للانتصار، صدق حين قال: "هذا الفريق لا يمتلك شخصية البطل"!