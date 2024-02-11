"النصر أصبح يتيمًا" .. نجمه السابق يجد حل "عقدة الهلال" في "الرقية الشرعية"

النصر خسر أمام الهلال في كأس موسم الرياض

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يبدو أن خسارة النصر أمام الهلال في آخر مباريات كأس موسم الرياض، وهي الثانية له على التوالي هذا الموسم، قد دفع البعض للتفكير في حلول من خارج الصندوق لمحاولة فك "عقدة" الفريق الأزرق لنظيره الأصفر.

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النصر خسر لقب كأس موسم الرياض بسقوطه أمام الهلال بثنائية نظيفة رغم أنه كان بحاجة للتعادل فقط ليصعد على منصة التتويج، وقد سبق أن خسر أمامه لقاء الدوري 3-0 لكنه هزمه في نهائي البطولة العربية 2-1.

هاشم سرور نجم النصر السابق لم يُخف استياءه وضيقه من الخسارة أمام الهلال، وقد طالب الرئيس مسلي آل معمر بإحضار قراء للقرآن الكريم لتلاوة الرقية الشرعية في النادي، إذ كتب عبر منصة إكس "أنصح أخي الغالي مسلي آل معمر بإحضار راقين للقرآن الكريم في النادي وهذا شي مهم وجميل!".

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وبعدها أكد سرور أن النصر أصبح يتيمًا بعد وفاة رئيسه السابق "عبد الرحمن بن سعود"، إذ كتب "النصر أصبح مثل اليتيم، حقوقه مسلوبة والظلم والضيم تجاوز معه حد الحدود ولا معين لك يا نصر إلا الله وحده".

المغردون عبر المنصة الشهيرة تفاعلوا مع تغريدات سرور بطريقتين، البعض دعم حديثه وطالب بالاستماع له، والبعض الآخر سخر من كلامه.

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