ألفارو جونزاليس يغازل النصر بعد فضيحة سيلتا فيجو .. والجمهور يتحسر عليه: تركتنا للعمري!

المدافع الإسباني يدفع جمهور النصر للتحسر على رحيله

رغم أن المدافع الإسباني ألفارو جونزاليس قضى موسمًا واحدًا في نادي النصر السعودي إلا أنه يبدو أن تعلق بالفريق، كما هو حال جماهيره.

العالمي كان قد استغنى عن الإسباني خلال الميركاتو الصيفي الجاري، رافضًا تفعيل بند تمديد عقده لموسم جديد، رغم تألقه اللافت للنظر مع الفريق، ويبحث حاليًا عن مدافع جديد لحل محله.

ألفارو غازل جمهور العالمي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، إذ نشر صورة تثبت متابعته لودية النصر أمام سيلتا فيجو الإسباني، التي أقيمت أمس الإثنين.

النصر خسر ودية الفريق الإسباني بخماسية نظيفة، جاءت جميعها في الشوط الثاني، لتكون فضيحة عالمية، إذ تنقل عدد من القنوات العالمية المباراة، في ظل مشاركة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بها، في حدث يحدث لأول مرة في وديات الفريق السعودي.

وتفاعل جمهور النصر مع صورة جونزاليس، خاصةً في ظل الأداء المتواضع الذي ظهر به مدافع الفريق المحلي عبد الإله العمري، وتعرضه للطرد في الدقيقة 50 من عمر المباراة.

أحدهم كتب، عبر الحساب الجماهير "مدرج النصر": "ليته يرجع ويكفنا من العمري النكبة"، وعلق آخر: "هذا والله اللي حرام التفريط فيه وخليتو لنا العمري ولجامي ومادو"، فيما أضاف ثالث: "من الظلم والعيب بالإدارة يبتعد ألفارو، إدارة ضعيفة".