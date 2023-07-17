فضيحة ودية للنصر أمام سيلتا فيجو .. "الحساب الرسمي يهرب والجماهير تنتفض ضد هؤلاء"!

خسارة ودية قاسية للنصر

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، هزيمة ودية قاسية أمام سيلتا فيجو الإسباني (0-5)، ضمن الاستعدادات للموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

النصر لم يتعاقد سوى مع صفقة واحدة فقط، خلال الميركاتو الصيفي الحالي؛ بضم النجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، قادمًا من صفوف إنتر الإيطالي، بالإضافة إلى اتفاقه مع النجم الإيفواري سيكو فوفانا، متوسط ميدان لانس الفرنسي.

ودفع البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر، بقوته الضاربة في الشوط الأول من المباراة الودية؛ بقيادة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، إلى جانب بروزوفيتش.

وبعد خروج النجم الكرواتي من الملعب، انهار خط وسط النصر بـ"الكامل"، وتلقى الفريق خمسة أهداف "دفعة واحدة"؛ وسط هجوم جماهيري عنيف، على اللاعبين المحليين.

كما ارتكب الحارس الشاب نواف العقيدي، أخطاءًا كارثية أمام الفريق الإسباني، كلفت النصر، 3 أهداف من أصل الخمسة التي استقبلتهم شباك العالمي.

هذه الأخطاء دفعت بإعلاميي النصر وعشاق الفريق الأول لكرة القدم، للمطالبة بحارس أجنبي؛ حيث قال عادل الخنين عبر حسابه بـ"تويتر"، مندهشًا: "هل تتعاقد الإدارة مع حارس أجنبي.. أم لديها قناعة بالحارس المحلي!!".

كما طلب قطاع كبير من عشاق النصر، الاستغناء عن المدافع عبد الإله العمري، بعد مستواه الكارثي أمام سيلتا فيجو، وحصوله على كارت أحمر؛ حيث علق حساب باسم "d7": "عقبال طرده من النادي بالكامل".

جدير بالذكر أن الحساب الرسمي لنادي النصر عبر "تويتر"، أثار الجدل في الشارع الرياضي؛ بعد أن توقف عن تغطية أحداث المباراة الودية، عقب الهدف الثاني للفريق الإسباني.