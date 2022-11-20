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أكثر من مجرد دعايا .. مباراة شطرنج حقيقية بين ميسي ورونالدو

هيثم محمد
10:43 ص غرينتش+2 20‏/11‏/2022
Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Magnus Carlsen
الدقة في التفاصيل!

التقطت الأعين الخبيرة لرواد وسائل التواصل الاجتماعية تفصيلة مهمة في الإعلان الدعائي الأخير الذي جمع كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

الثنائي ظهر سوياً للمرة الثانية في عمل دعائي، وهذه المرة لبيت أزياء "لويس فيتون" الشهير ضمن سلسلة دعائية خاصة. اقرأ هنا عن كواليس الصورة.

وبحسب محبي لعبة الشطرنج، الحركات في الصورة التي جمعت رونالدو مع ميسي هي لمباراة شطرنج حقيقية ومشهورة أُقيمت في 2017.

المباراة التي يتحدث عنها الرواد كانت بين ماجنوس كارلسن وهيكارو ناكامورا، وانتهت بالتعادل رغم الإعادة ثلاث مرات.

وتعد المواجهة بين كارلسن وناكامورا من ضمن الأشهر في تاريخ الشطرنج، ولذا اختيارها للصورة الدعائية التي تجمع بين رونالدو وميسي.

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