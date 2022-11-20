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ليونيل ميسي

على خطى بيليه ومارادونا .. كواليس صورة ميسي ورونالدو

هيثم محمد
9:34 ص غرينتش+2 20‏/11‏/2022
Cristiano Ronaldo, Lionel Messi
صورة تجمع الأفضل في السنوات الأخيرة

تم الكشف عن كواليس الصورة الدعائية التي نشرها النجمان كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي مساء السبت على وسائل التواصل الاجتماعية.

وظهر الثنائي الأفضل في الأعوام الأخيرة يلعبان الشطرنج في دعايا لشركة "لويس فيتون" الشهيرة للأزياء، ظهور لا يعد الأول للثنائي معاً للدعايا.

الصورة هي ضمن سلسلة شهيرة للشركة الفرنسية تعتمد على الأساطير في مجال الرياضة، وكرة القدم تحديداً، انطلقت منذ 2010.

وتدعى الحملة "Core values"، وكانت المرة الأولى لها بتواجد الثلاثي بيليه، دييجو أرماندو مارادونا، وزين الدين زيدان وهم يلعبون كرة قدم على الطاولة.

يذكر أن الصور التي انتشرت بقوة مساء السبت بعد أن نشرها النجمان على حسابات التواصل الاجتماعية هي للدعايا لأحدث إنتاجات الشركة للقمصان ذات الرقبة الطويلة.

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