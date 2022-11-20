على خطى بيليه ومارادونا .. كواليس صورة ميسي ورونالدو

صورة تجمع الأفضل في السنوات الأخيرة

تم الكشف عن كواليس الصورة الدعائية التي نشرها النجمان كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي مساء السبت على وسائل التواصل الاجتماعية.

وظهر الثنائي الأفضل في الأعوام الأخيرة يلعبان الشطرنج في دعايا لشركة "لويس فيتون" الشهيرة للأزياء، ظهور لا يعد الأول للثنائي معاً للدعايا.

Victory is a State of Mind. A long tradition of crafting trunks photographed by @annieleibovitz for @LouisVuitton pic.twitter.com/0TsieZP40P — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 19, 2022

الصورة هي ضمن سلسلة شهيرة للشركة الفرنسية تعتمد على الأساطير في مجال الرياضة، وكرة القدم تحديداً، انطلقت منذ 2010.

وتدعى الحملة "Core values"، وكانت المرة الأولى لها بتواجد الثلاثي بيليه، دييجو أرماندو مارادونا، وزين الدين زيدان وهم يلعبون كرة قدم على الطاولة.

يذكر أن الصور التي انتشرت بقوة مساء السبت بعد أن نشرها النجمان على حسابات التواصل الاجتماعية هي للدعايا لأحدث إنتاجات الشركة للقمصان ذات الرقبة الطويلة.