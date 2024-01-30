عذر أقبح من ذنب! .. روبرتو مانشيني يبرر "هروبه" خلال لقاء كوريا الجنوبية ويجيب: هل يرحل عن السعودية؟

ماذا قال مانشيني خلال المؤتمر الصحفي عقب وداع كأس آسيا 2023؟

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"ليته صمت!" هكذا يمكن أن نقول على مبرر الإيطالي روبرتو مانشيني؛ المدير الفني لمنتخب السعودية، الذي قاله عن لحظة "هروبه" من مواجهة الأخضر أمام كوريا الجنوبية.

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الأخضر خسر اللقاء بركلات الترجيح 4-2، بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، إذ خطف "شمشون" هدف التعادل في اللحظات الأخيرة من الـ45 دقيقة الثانية، ضمن دور الـ16.

لكن أثار مانشيو الجدل بمغادرته أرض الملعب، بينما كان فريقه متأخرًا 3-2 في الترجيحيات، والخصم مقبل على تسديد ركلته الرابعة الحاسمة، ليتعرض لهجوم جم من السعوديين.

خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، فسر الإيطالي تصرفه بحجة غريبة لا تخرج من مدرب واعٍ، فقال: "أعتذر عما فعلت، فقط غادرت لأنني كنت أعتقد أن المباراة انتهت، أعتذر عن ذلك للاعبين، لم يكن التصرف نقصًا من احترام أي أحد، لم أتعمد ذلك".

وأضاف: "أشكر كل اللاعبين على ما قدموه طوال المباراة، لقد تحسن مردودهم كثيرًا، وأعتذر لكم وللاعبين عما فعلت".

وبسؤاله عن رحيله عن منصبه، علق مستاءً: "كرة القدم لا تدار بهذا الشكل، هي مكسب وخسارة، قدمنا أداءً جيدًا الليلة وأفضل من السابق، وأنا أملك لاعبين مميزين، ونعمل للمستقبل".

وبشأن اختياراته في المباراة، أوضح الإيطالي أنه بدأ باللاعب الشاب عيد المولد رغم قلة خبراته بدلًا من عبدالإله المالكي، نظرًا لحاجته للاعب كثير الحركة ويجيد الدفاع، أما عن سبب خروج سالم الدوسري، فبرره بمعاناته من الإرهاق.

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