"أعذار المهزومين" .. جورج جيسوس يُرد بقوة على مدرب ضمك بعد التشكيك بالحكام!

رد قوي جدًا من مدرب الهلال!

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رد البرتغالي جورج جيسوس المدير الفني لنادي الهلال، على الروماني كوزمين كونترا المدير الفني لنادي ضمك، الذي قام بالتشكيك في حكام مباراة الفريقين، التي أقيمت مساء السبت.

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كونترا عبر عن غضبه من المستوى التحكيمي في مباراته ضد الهلال، حيث أكد على أن فريقه استحق ركلة جزاء، وسعود عبد الحميد لاعب الزعيم كان يستحق للطرد.

وقال جيسوس خلال المؤتمر الصحفي الذي نقلته صحيفة "الشرق الأوسط": "المباراة كانت صعبة ضد فريق منظم، لا أعلم لماذا يشتكي مدرب ضمك من التحكيم، لم يكن هناك أي قرارات مؤثرة للحكم على المباراة".

المدرب البرتغالي أضاف: "إن كان رأي مدرب نادي ضمك أن قرارات الحكم كانت مؤثرة، فيبدو أنه شاهد مباراة أخرى".

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وواصل جورج: "الوقائع والإثباتات دليل على الانتصارات المتتالية ترجع للمستوى الكبير للفريق، وأي فريق لا يستطيع مجاراتنا في الملعب يذهب لاختلاق الأعذار، وأنا أسميها (أعذار المهزومين)".

الهلال حقق الانتصار على ضمك بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة 24 ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

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