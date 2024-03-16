"لا يحتاج الهلال لمساعدتهم" .. تصريحات نارية من مدرب ضمك ضد التحكيم

تصريحات غاضبة من مدرب ضمك

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عبر كوزمين كونترا المدير الفني لفريق نادي ضمك، عن غضبه الشديد تجاه حكام مباراة فريقه ضد الهلال، في بطولة دوري روشن السعودي.

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وانتصر الهلال على ضمك بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت بالجولة 24 ببطولة دوري المحترفين.

وقال كوزمين خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي الذي نقلته صحيفة "الشرق الأوسط": "الأداء التحكيمي اليوم يدعوا للخجل، كان لدينا ركلة جزاء وكان من المفترض أن يتم طرد سعود عبد الحميد لاعب الهلال".

وأضاف المدرب الروماني: "من المخزي أن يأتي حكام مثل هذا الأداء في بطولة دوري روشن السعودي، لقد سلبوا مننا المباراة".

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المدير الفني لضمك واصل: "نادي الهلال قام بصرف مبالغ كبيرة على فريقه، ولا يحتاج إلى مساعدة من جانب الحكام، ولكن ضمك تعرض للظلم ولم يستحق الهزيمة".

واستطرد قائلًا: "أطالب بعدم طلب حكام يقتلون المباريات مثلما حدث اليوم".

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