"ستكون نتيجته عكسية" .. نجم النصر السابق يُحذر ستيفانو بيولي من قراره "الخاطئ"

النصر يعيش لحظات جيدة مع مدربه الجديد

حذر هاشم سرور نجم وسط النصر السابق المدير الفني الحالي للفريق، ستيفانو بيولي، من قراره الخاطئ بشأن فترة التوقف الدولي الحالية، مشيرًا إلى أن نتيجته العكسية ستظهر خلال الأيام القادمة.

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النصر يعيش أيامًا سعيدة جدًا منذ أقال مدربه لويس كاسترو وتعاقد مع الإيطالي بيولي، حيث خاض معه 3 مباريات في دوري روشن فاز بها جميعًا، كما فاز على الريان القطري في دوري أبطال آسيا النخبة وتخطى الحزم في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، وقد استعاد جل اللاعبين مستواهم الممتاز وعلى رأسهم المهاجم السنغالي ساديو ماني.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

بيولي قرر منح اللاعبين 5 أيام إجازة من التدريبات خلال فترة التوقف الدولي التي بدأت السبت الماضي وتستمر لمدة 10 أيام تقريبًا، علمًا أن النصر سيُواجه الشباب في مباراة صعبة ضمن الجولة السادسة من دوري روشن السعودي يوم الجمعة الموافق 18 أكتوبر 2024.

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سرور أكد خطأ هذا القرار من جانب بيولي، مشيرًا عبر حسابه على منصة إكس إلى أنه سيدفع بالفريق إلى الهاوية بعد فترة من تحسن النتائج، وأضاف "إعطاء الإجازات يا بيولي للاعبين وسط الموسم يعد الطريق للهاوية، فلماذا والفريق ماشي كويس. وهنا دور المستشار الفني السعودي لو وجد. للأسف قرار ستكون نتيجته عكسية الايام القادمة؟".

رأي اللاعب السعودي المعتزل ليس غريبًا أو نادرًا بين الأوساط الجماهيرية والإعلامية النصراوية، حيث ظهرت العديد من التغريدات عبر إكس تُعارض قرار منح اللاعبين إجازة وسط الموسم خاصة أن مدة التوقف ليست طويلة.