أسوأ من المتوقع .. ديمبيلي يصدم برشلونة بغياب طويل

أنباء سيئة تلقاها برشلونة بشأن ديمبيلي قبل مرحلة حاسمة في الموسم.

يبدو أن نادي برشلونة الإسباني سيعود من جديد لمسلسل الإصابات الطويلة لنجمه الفرنسي عثمان ديمبيلي، الذي خرج من مباراة فريقه أمام جيرونا يوم السبت بعد 26 دقيقة فقط.

برشلونة حقق فوزًا هامًا يوم السبت على حساب جيرونا بهدف دون رد، في مباراة الجولة 19 من الدوري الإسباني، لكن نشوة الفوز تعكرت بإصابة ديمبيلي.

التقارير في بادئ الأمر تحدثت عن غياب ديمبيلي لمدة تصل إلى ثلاثة أسابيع، لكن صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أكدت أن اللاعب أصيب بتمزق في العضلة المستقيمة في ساقه اليسرى، وسيغيب لمدة تصل إلى ستة أسابيع على الأقل.

وبذلك، سيغيب عثمان ديمبيلي عن مباراتي برشلونة في ملحق دور الـ32 من بطولة الدوري الأوروبي ضد مانشستر يونايتد الإنجليزي.

الصحيفة شددت على أن إصابة ديمبيلي ليست خطيرة، لكن بالنظر إلى سجل إصاباته السابقة، فإن النادي لا يريد المخاطرة لتجنب أي نوع من الانتكاس.

هدف برشلونة الحالي، وفي ظل غياب ديمبيلي الطويل، أن يكون اللاعب جاهزًا بشكل كامل لمواجهة ريال مدريد في 19 مارس المقبل على ملعب "سبوتيفاي كامب نو" وهي المباراة التي قد تحدد مصير لقب الدوري الإسباني.