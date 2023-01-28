عثمان ديمبيلي غادر مباراة جيرونا في الدوري الإسباني.

شهدت مواجهة جيرونا أمام برشلونة في الدوري الإسباني أخبارًا سيئة للنادي الكتالوني الذي عانى من إصابة للفرنسي عثمان ديمبيلي الذي غادر الملعب قبل مرور نصف ساعة من عمر اللقاء.

النجم السابق لبوروسيا دورتموند حاول الركض في اتجاه مرمى أصحاب الأرض بحلول الدقيقة الـ 20 قبل أن يترك الكرة ويتوقف ويبدأ في الإمساك بقدمه.

أشار ديمبيلي لمديره الفني تشافي هيرنانديز وطلب منه التبديل بعد أن شعر إنه لن يستطيع أن يكمل المواجهة، وبالفعل وبشكل فوري تم تبديله ببيدري جونزاليس.

وتعد تلك هي المرة الأولى التي يصاب فيها ديمبيلي منذ يناير من العام الماضي، عندما أصيب بفيروس كورونا وأول غياب بسبب مشكلة عضلية منذ نوفمبر 2021.

ماذا قال تشافي عن وضع ديمبيلي؟!

المدير الفني للنادي الكتالوني تحدث عن وضع اللاعب عقب الفوز على جيرونا بهدف نظيف، وأكد أن إصابته عضلية.

قال تشافي في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "ديمبيلي يضيف لنا الكثير، أتمنى ألا تكون إصابته قوية، لقد تعرض لمشكلة عضلية لذلك غادر الملعب".

كم يوم سيغيب ديمبيلي عن برشلونة؟

بحسب ما ذكرت الصحفية هيلينا كونديس فغياب ديمبيلي من المتوقع أن يكون لمدة ثلاثة أسابيع على أقصى حد.

الصحفية المقربة من النادي الكتالوني ذكرت أن اللاعب قد يغيب عن لقاء الذهاب في الدوري الأوروبي أمام مانشستر يونايتد، وأن الأمر يعتمد على مدى سرعة تعافيه.

في الوقت نفسه أكد الصحفي خافي ميجيل أن الحديث عن ثلاثة أسابيع غياب هي توقعات تحمل الكثير من التفاؤل وذكر أن فترة الغياب قد تطول عن ذلك مما يجعل ظهوره أمام الشياطين الحمر مستحيلًا.

جدير بالذكر أن ديمبيلي لديه ثمانية أهداف وسبع صناعات مع برشلونة في كل البطولات هذا الموسم، خلال 27 مباراة.