هل يبقى ميسي وجالتييه بباريس؟

تحدث مدرب باريس سان جيرمان، الفرنسي كريستوف جالتتيه، عن الشكوك حول مستقبله، هو والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مع نادي العاصمة.

وأعلن باريس سان جيرمان تعاقده مع جالتييه، في يوليو 2022، بعقد يمتد حتى 2024.

وفي تصريحات صحفية لجالتييه، تحدث عن مستقبله قائلًا:" أشعر أنني أستحق تدريب هؤلاء الرجال، أنا أفكر بالفعل في العام المقبل، نعمل الآن على تشكيل للفوز بلقب الدوري".

وعن مستقبل ميسي مع باريس قال:" "أنا لست الشخص الذي يقرر أي شيء، والنادي هو من يتحدث عن مستقبل اللاعب، وهناك محادثات بالفعل بين الطرفين".

ويثار مؤخرًا حديثًا كثيرًا عن عودة ميسي لبرشلونة حيث قاله عنه تشافي:" المشجعون يريدون رقصة أخيرة كما مايكل جوردان، ونعلم أن أهم شيء أن يبقى الجمهور متحمسًا".

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يذكر أن الحديث عن مغادرة المدرب الفرنسي، بدأ بعدما ودع باريس دوري أبطال أوروبا، من دور ال16 بعد الهزيمة من بايرن ميونخ.

ويستعد باريس سان جيرمان بقيادة جالتييه، لمواجهة نظيره نيس، السبت 4 أبريل، ضمن مواجهات الدوري الفرنسي.